ՔՊ վարչության ընթացիկ ընտրության արդյունքներով ամենաշատ ձայներ հավաքած 20 կուսակցականների՝ ներառյալ 5 կին ցանկը

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության թվաքանկը 20 է, որոնցից 5-ը պետք է լինեն կին կուսակցականներ։
Ներկայացնում ենք «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության ընթացիկ ընտրության արդյունքներով ամենաշատ ձայներ հավաքած 20 կուսակցականների՝ ներառյալ 5 կին կուսակցականների ցանկը՝ դասավորված ըստ ստացած ձայների քանակի (նվազողական կարգով).
- Փաշինյան Նիկոլ Վովայի (№41) – 296 ձայն
- Պապոյան Գևորգ Հարություն (№27) – 257 ձայն
- Ալեքսանյան Վահագն Հովիկի (№1) – 244 ձայն
- Հարությունյան Արայիկ Էդուարդի (№14) – 240 ձայն
- Պապիկյան Սուրեն Ռաֆիկի (№26) – 233 ձայն
- Թորոսյան Արսեն Գևորգի (№8) – 226 ձայն
- Կոնջորյան Հայկ Արսենի (№11) – 222 ձայն
- Պետրոսյան Ռոմանոս Վանիչկայի (№28) – 221 ձայն
- Ռուբինյան Ռուբեն Կարապետի (№30) – 216 ձայն
- Խուդաթյան Դավիթ Հովհաննեսի (№10) – 199 ձայն
- Սիմոնյան Ալեն Ռոբերտի (№36) – 185 ձայն
- Ղազարյան Ալխաս Աղաբեկի (№17) – 180 ձայն
- Գաբրիելյան Վիլեն Կարենի (№6) – 170 ձայն
- Ավինյան Տիգրան Արմենի (№3) – 163 ձայն
- Մանավազյան Արուսյան Լևոնի (№20) – 155 ձայն
- Սարգսյան Հայկ Զարեհի (№34) – 154 ձայն
- Սանոսյան Գնել Հենզելի (№31) – 153 ձայն
- Ջուլհակյան Արուսյակ Թովմասի (№29) – 152 ձայն
- Բաղդասարյան Նազելի Հրաչի Դավիթի (№4) – 144 ձայն
- Հակոբյան Հասմիկ Արմենի (№12) – 136 ձայն
