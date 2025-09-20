20/09/2025

ՔՊ վարչության ընթացիկ ընտրության արդյունքներով ամենաշատ ձայներ հավաքած 20 կուսակցականների՝ ներառյալ 5 կին ցանկը

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության թվաքանկը 20 է, որոնցից 5-ը պետք է լինեն կին կուսակցականներ։

Ներկայացնում ենք «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության ընթացիկ ընտրության արդյունքներով ամենաշատ ձայներ հավաքած 20 կուսակցականների՝ ներառյալ 5 կին կուսակցականների ցանկը՝ դասավորված ըստ ստացած ձայների քանակի (նվազողական կարգով).

  1. Փաշինյան Նիկոլ Վովայի (№41) – 296 ձայն
  2. Պապոյան Գևորգ Հարություն (№27) – 257 ձայն
  3. Ալեքսանյան Վահագն Հովիկի (№1) – 244 ձայն
  4. Հարությունյան Արայիկ Էդուարդի (№14) – 240 ձայն
  5. Պապիկյան Սուրեն Ռաֆիկի (№26) – 233 ձայն
  6. Թորոսյան Արսեն Գևորգի (№8) – 226 ձայն
  7. Կոնջորյան Հայկ Արսենի (№11) – 222 ձայն
  8. Պետրոսյան Ռոմանոս Վանիչկայի (№28) – 221 ձայն
  9. Ռուբինյան Ռուբեն Կարապետի (№30) – 216 ձայն
  10. Խուդաթյան Դավիթ Հովհաննեսի (№10) – 199 ձայն
  11. Սիմոնյան Ալեն Ռոբերտի (№36) – 185 ձայն
  12. Ղազարյան Ալխաս Աղաբեկի (№17) – 180 ձայն
  13. Գաբրիելյան Վիլեն Կարենի (№6) – 170 ձայն
  14. Ավինյան Տիգրան Արմենի (№3) – 163 ձայն
  15. Մանավազյան Արուսյան Լևոնի (№20) – 155 ձայն
  16. Սարգսյան Հայկ Զարեհի (№34) – 154 ձայն
  17. Սանոսյան Գնել Հենզելի (№31) – 153 ձայն
  18. Ջուլհակյան Արուսյակ Թովմասի (№29) – 152 ձայն
  19. Բաղդասարյան Նազելի Հրաչի Դավիթի (№4) – 144 ձայն
  20. Հակոբյան Հասմիկ Արմենի (№12) – 136 ձայն

