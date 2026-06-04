04/06/2026

EU – Armenia

Ինչո՞ւ է Պուտինը սպառնում Բալթյան երկրներին

infomitk@gmail.com 04/06/2026 1 min read

Կարո՞ղ է Կրեմլը անօդաչու թռչող սարքերի և բալիստիկ հրթիռների հարված հասցնել Բալթյան երկրներին։

Էստոնացի պահեստազորայինները 2025 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Էստոնիայի Վորու քաղաքի Նուրսիպալու վարժական տարածքում պաշտպանական պատրաստության վարժանք են անցկացնում CAESAR 155 մմ ինքնագնաց հաուբիցներով։ Լուսանկարը՝ Carl Court/Getty Images

Անցյալ շաբաթ այս հեղինակը, ինչպես Վիլնյուսում գտնվող բոլորը, քաղաքացիական պաշտպանության մարմնից SMS հաղորդագրություն է ստացել. «Սա օդային հարձակման մասին տագնապ է, փնտրեք ապաստան»։ Պատճառը՝ Լիտվայի օդային տարածքում հայտնվել է անհայտ անօդաչու թռչող սարք։

«Օդային հարձակման մասին տագնապ»-ը այժմ պարզապես մեկ այլ արտահայտություն է, որը՝ «անօդաչու թռչող սարք»-ի և «հաքերային հարձակման» հետ միասին, պատմում է լարված իրավիճակի մասին, որը հաճախակի թեմա է սոցիալական ցանցերում և լրատվական հաղորդումներում։

Մայիսի 25-ին Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց օրենք, որը նրան իրավունք է տալիս օգտագործել բանակը՝ արտերկրում «ռուս քաղաքացիներին պաշտպանելու» համար։ Միաժամանակ Մոսկվան դիմեց ՄԱԿ-ի Արդարադատության դատարան՝ պահանջելով, որ Բալթյան երկրները, մասնավորապես Լատվիան, պատասխանատվության ենթարկվեն «ռուսների իրավունքները խախտելու» համար։

Լիտվայի պետական ​​գրանցման գործակալության դեմ զանգվածային կիբերհարձակումը, որը, ըստ երևույթին, իրականացվել էր ռուս հաքերների կողմից, հանգեցրեց քաղաքացիների և բնակիչների անձնական տվյալների հսկայական արտահոսքի: Սա ներառում էր Ռուսաստանից և Բելառուսից աքսորվածներին: Վիլնյուսի, Ռիգայի և Տալլինի համար նման հարձակումները Մոսկվայի կողմից ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի վրա հոգեբանական ճնշման մի մասն են կազմում:

Բայց ինչի՞ համար: Պուտինը բախվում է այն բանի հետ, ինչը ավելի ու ավելի է նմանվում ձախողման ուկրաինական ճակատում: Ընդհանուր առմամբ, նա չունի ռեսուրսներ՝ այլուր ռազմական առումով որևէ նշանակություն ունեցող գործողություն անելու համար: Սա ամբողջովին ճիշտ չէ: Պուտինի քաղաքական մեխանիզմը հայտնի է նրանով, որ չունի հակադարձ ռեժիմ: Նա երբեք չի ընդունում սխալները, և նրա ԿԳԲ-ի մարզումները հետևում են այն գործելաոճին, որ երբ ինչ-որ բան այնպես չի ընթանում, լուծումը նոր ճգնաժամ ստեղծելն է՝ ուշադրությունը շեղելու, ապա այն լուծելու համար զիջումներ պահանջելն է: Վատագույն դեպքում սա Կրեմլին ժամանակ է տալիս. լավագույն դեպքում՝ կարող է որոշակի զիջումներ շահել:

Բալթյան երկրների վրա լայնածավալ ներխուժումը անհավանական է թվում: Նույնիսկ եթե Ռուսաստանը կարծում է, որ չի հանգեցնի ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի կոլեկտիվ արձագանքի (մեծ ռիսկ), այն չէր կարող բավարար ուժեր հավաքել նման հարձակման համար: Եվ բացի այդ, անհնար կլիներ թաքցնել նախապատրաստությունները։ Դրանցից զատ, նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ սկեպտիկ Թրամփի վարչակազմը կարող է որոշել զգուշացնել Կրեմլին նման քայլի աղետալի հետևանքների մասին։

«Խնդրում եմ՝ ոչ մի տանկ». էվֆեմիզմները չեն թաքցնում Պուտինի անապահովությունը

Ռուսական սահմանային կայծակնային ներխուժումը, որը նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի թուլությունն ու անհամաձայնությունը բացահայտելու համար, հաճախակի շրջանառվող սցենար է։ Սակայն, չնայած դա տեսականորեն հնարավոր է, այն կհանդիպի կատաղի դիմադրության։

«Իմ իմացությամբ, Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի հետախուզական ծառայությունները մանրամասն տեսնում և լսում են, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանի տարածքի խորքում», – ինձ ասաց Լոնդոնի Հակամարտությունների ուսումնասիրության կենտրոնի հետազոտությունների տնօրեն Քեյր Ջայլսը։ «Նրանք պատրաստ կլինեն։ Իմ կարծիքով, Բալթյան երկրները նույնիսկ դաշնակիցների օգնության կարիք չեն ունենա նման հարձակումը հաղթահարելու համար»։

Փոխանակ տեղում ինչ-որ բան անելու, կարո՞ղ է Կրեմլը անօդաչու թռչող սարքերի և բալիստիկ հրթիռների հարված հասցնել Բալթյան երկրներից մեկի (կամ գուցե բոլորի) դեմ: Սա այնպիսի բան է, որը ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել ընդամենը երեք տարի առաջ: Նման հարվածները կուղղված լինեին քաղաքացիական խուճապ հրահրելուն, ինչը, իր հերթին, կբարդացներ ռազմական արձագանքը: Եվ չնայած հանրային տագնապը կլիներ նման հարձակման հիմնական նպատակը, այն նաև կփորձարկեր ՆԱՏՕ-ի վճռականությունն ու ներքին համախմբվածությունը։

Ինչպես մյուս երկու սցենարների դեպքում, սա շատ ռիսկային կլիներ: ՆԱՏՕ-ի առաջխաղացման գումարտակները տեղակայված են բոլոր երեք Բալթյան երկրներում: Նման հարվածը ուղղակիորեն կսպառնա դաշնակից զինվորական անձնակազմին և կհամարվի ոչ պակաս, եթե ոչ ավելի, պատերազմական գործողություն, քան ցանկացած միջսահմանային հարձակում: ՆԱՏՕ-ն ստիպված կլինի ռազմական ծախսեր պարտադրել Ռուսաստանին, և նրա խիստ ռազմականացված Կալինինգրադը կդառնա դաշնակիցների շրջափակման հիմնական թիրախը։

Եթե Պուտինը ցանկանում է լայնածավալ պատերազմ սկսել Դաշինքի հետ, սա դրա համար ամենաապահով ճանապարհներից մեկն է: Բայց ինչպես ցույց է տալիս Պուտինին հետևելու քառորդ դարը, եթե նա իսկապես ցանկանում է հակամարտություն, նա կգտնի կամ պարզապես կհորինի պատրվակ: Մինչ այժմ նա խուսափել է Բալթյան երկրներում իրական բախումից՝ այն պարտվելու հսկայական ռիսկի պատճառով։

Այդ դեպքում ինչո՞ւ է Կրեմլը սրում տարածաշրջանային լարվածությունը, եթե չի պատրաստվում ռազմական գործողության։ Հնարավոր է՝ Էդվարդ Լուկասը, նորաստեղծ Բալթյան միջազգային անվտանգության կենտրոնի տնօրենը, ճիշտ է իր գնահատականում. «Այս հասարակայնության հետ կապերի հարձակումը, ինչպես անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումները, ինքնին նպատակ է։ Այն նպատակ ունի խաթարել դաշնակիցների ռազմական վճռականությունը, կասկածներ և վախ սերմանել [տեղական] բնակչության շրջանում և օգնել Եվրոպայի ռուսամետ քաղաքական ուժերին կոչ անել զիջումների գնալ ռեժիմին»։

Եթե ​​այդպես է, ապա այս պատերազմը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանում կառավարում է ներկայիս ռեժիմը։ Սակայն այս սպառնալիքին արձագանքելու հարցը մեծ մասամբ անպատասխան է մնում։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Կույր կետեր». Մայիսյան անօդաչու թռչող սարքերի մասին տագնապը ընդգծում է լիտվացիների համար օդային հարձակման ապաստարանների վատ հասանելիությունը

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիայում շարունակվում են Թրամփի ընտանիքի հետ կապված հանգստավայրի դեմ բողոքի ցույցերը

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մագյարը պնդում է, որ Ուկրաինայի հետ կնքված փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ համաձայնագիրը կվերացնի ԵՄ անդամակցության վետոն

04/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՔԿ-ն կրկին անցել է գործի. 50-ից ավելի տներ են մտել

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտառոց դեպք Գեղարքունիքում․ ուսուցիչը խոշտանգել է 10-ամյա աշակերտներին

04/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ

04/06/2026 infomitk@gmail.com