Ինչո՞ւ է Պուտինը սպառնում Բալթյան երկրներին

Կարո՞ղ է Կրեմլը անօդաչու թռչող սարքերի և բալիստիկ հրթիռների հարված հասցնել Բալթյան երկրներին։
Էստոնացի պահեստազորայինները 2025 թվականի հոկտեմբերի 2-ին Էստոնիայի Վորու քաղաքի Նուրսիպալու վարժական տարածքում պաշտպանական պատրաստության վարժանք են անցկացնում CAESAR 155 մմ ինքնագնաց հաուբիցներով։ Լուսանկարը՝ Carl Court/Getty Images
Անցյալ շաբաթ այս հեղինակը, ինչպես Վիլնյուսում գտնվող բոլորը, քաղաքացիական պաշտպանության մարմնից SMS հաղորդագրություն է ստացել. «Սա օդային հարձակման մասին տագնապ է, փնտրեք ապաստան»։ Պատճառը՝ Լիտվայի օդային տարածքում հայտնվել է անհայտ անօդաչու թռչող սարք։
«Օդային հարձակման մասին տագնապ»-ը այժմ պարզապես մեկ այլ արտահայտություն է, որը՝ «անօդաչու թռչող սարք»-ի և «հաքերային հարձակման» հետ միասին, պատմում է լարված իրավիճակի մասին, որը հաճախակի թեմա է սոցիալական ցանցերում և լրատվական հաղորդումներում։
Մայիսի 25-ին Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց օրենք, որը նրան իրավունք է տալիս օգտագործել բանակը՝ արտերկրում «ռուս քաղաքացիներին պաշտպանելու» համար։ Միաժամանակ Մոսկվան դիմեց ՄԱԿ-ի Արդարադատության դատարան՝ պահանջելով, որ Բալթյան երկրները, մասնավորապես Լատվիան, պատասխանատվության ենթարկվեն «ռուսների իրավունքները խախտելու» համար։
Լիտվայի պետական գրանցման գործակալության դեմ զանգվածային կիբերհարձակումը, որը, ըստ երևույթին, իրականացվել էր ռուս հաքերների կողմից, հանգեցրեց քաղաքացիների և բնակիչների անձնական տվյալների հսկայական արտահոսքի: Սա ներառում էր Ռուսաստանից և Բելառուսից աքսորվածներին: Վիլնյուսի, Ռիգայի և Տալլինի համար նման հարձակումները Մոսկվայի կողմից ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի վրա հոգեբանական ճնշման մի մասն են կազմում:
Բայց ինչի՞ համար: Պուտինը բախվում է այն բանի հետ, ինչը ավելի ու ավելի է նմանվում ձախողման ուկրաինական ճակատում: Ընդհանուր առմամբ, նա չունի ռեսուրսներ՝ այլուր ռազմական առումով որևէ նշանակություն ունեցող գործողություն անելու համար: Սա ամբողջովին ճիշտ չէ: Պուտինի քաղաքական մեխանիզմը հայտնի է նրանով, որ չունի հակադարձ ռեժիմ: Նա երբեք չի ընդունում սխալները, և նրա ԿԳԲ-ի մարզումները հետևում են այն գործելաոճին, որ երբ ինչ-որ բան այնպես չի ընթանում, լուծումը նոր ճգնաժամ ստեղծելն է՝ ուշադրությունը շեղելու, ապա այն լուծելու համար զիջումներ պահանջելն է: Վատագույն դեպքում սա Կրեմլին ժամանակ է տալիս. լավագույն դեպքում՝ կարող է որոշակի զիջումներ շահել:
Բալթյան երկրների վրա լայնածավալ ներխուժումը անհավանական է թվում: Նույնիսկ եթե Ռուսաստանը կարծում է, որ չի հանգեցնի ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի կոլեկտիվ արձագանքի (մեծ ռիսկ), այն չէր կարող բավարար ուժեր հավաքել նման հարձակման համար: Եվ բացի այդ, անհնար կլիներ թաքցնել նախապատրաստությունները։ Դրանցից զատ, նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ սկեպտիկ Թրամփի վարչակազմը կարող է որոշել զգուշացնել Կրեմլին նման քայլի աղետալի հետևանքների մասին։
«Խնդրում եմ՝ ոչ մի տանկ». էվֆեմիզմները չեն թաքցնում Պուտինի անապահովությունը
Ռուսական սահմանային կայծակնային ներխուժումը, որը նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի թուլությունն ու անհամաձայնությունը բացահայտելու համար, հաճախակի շրջանառվող սցենար է։ Սակայն, չնայած դա տեսականորեն հնարավոր է, այն կհանդիպի կատաղի դիմադրության։
«Իմ իմացությամբ, Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի հետախուզական ծառայությունները մանրամասն տեսնում և լսում են, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանի տարածքի խորքում», – ինձ ասաց Լոնդոնի Հակամարտությունների ուսումնասիրության կենտրոնի հետազոտությունների տնօրեն Քեյր Ջայլսը։ «Նրանք պատրաստ կլինեն։ Իմ կարծիքով, Բալթյան երկրները նույնիսկ դաշնակիցների օգնության կարիք չեն ունենա նման հարձակումը հաղթահարելու համար»։
Փոխանակ տեղում ինչ-որ բան անելու, կարո՞ղ է Կրեմլը անօդաչու թռչող սարքերի և բալիստիկ հրթիռների հարված հասցնել Բալթյան երկրներից մեկի (կամ գուցե բոլորի) դեմ: Սա այնպիսի բան է, որը ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել ընդամենը երեք տարի առաջ: Նման հարվածները կուղղված լինեին քաղաքացիական խուճապ հրահրելուն, ինչը, իր հերթին, կբարդացներ ռազմական արձագանքը: Եվ չնայած հանրային տագնապը կլիներ նման հարձակման հիմնական նպատակը, այն նաև կփորձարկեր ՆԱՏՕ-ի վճռականությունն ու ներքին համախմբվածությունը։
Ինչպես մյուս երկու սցենարների դեպքում, սա շատ ռիսկային կլիներ: ՆԱՏՕ-ի առաջխաղացման գումարտակները տեղակայված են բոլոր երեք Բալթյան երկրներում: Նման հարվածը ուղղակիորեն կսպառնա դաշնակից զինվորական անձնակազմին և կհամարվի ոչ պակաս, եթե ոչ ավելի, պատերազմական գործողություն, քան ցանկացած միջսահմանային հարձակում: ՆԱՏՕ-ն ստիպված կլինի ռազմական ծախսեր պարտադրել Ռուսաստանին, և նրա խիստ ռազմականացված Կալինինգրադը կդառնա դաշնակիցների շրջափակման հիմնական թիրախը։
Եթե Պուտինը ցանկանում է լայնածավալ պատերազմ սկսել Դաշինքի հետ, սա դրա համար ամենաապահով ճանապարհներից մեկն է: Բայց ինչպես ցույց է տալիս Պուտինին հետևելու քառորդ դարը, եթե նա իսկապես ցանկանում է հակամարտություն, նա կգտնի կամ պարզապես կհորինի պատրվակ: Մինչ այժմ նա խուսափել է Բալթյան երկրներում իրական բախումից՝ այն պարտվելու հսկայական ռիսկի պատճառով։
Այդ դեպքում ինչո՞ւ է Կրեմլը սրում տարածաշրջանային լարվածությունը, եթե չի պատրաստվում ռազմական գործողության։ Հնարավոր է՝ Էդվարդ Լուկասը, նորաստեղծ Բալթյան միջազգային անվտանգության կենտրոնի տնօրենը, ճիշտ է իր գնահատականում. «Այս հասարակայնության հետ կապերի հարձակումը, ինչպես անօդաչու թռչող սարքերի ներխուժումները, ինքնին նպատակ է։ Այն նպատակ ունի խաթարել դաշնակիցների ռազմական վճռականությունը, կասկածներ և վախ սերմանել [տեղական] բնակչության շրջանում և օգնել Եվրոպայի ռուսամետ քաղաքական ուժերին կոչ անել զիջումների գնալ ռեժիմին»։
Եթե այդպես է, ապա այս պատերազմը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանում կառավարում է ներկայիս ռեժիմը։ Սակայն այս սպառնալիքին արձագանքելու հարցը մեծ մասամբ անպատասխան է մնում։
Բաց մի թողեք
«Կույր կետեր». Մայիսյան անօդաչու թռչող սարքերի մասին տագնապը ընդգծում է լիտվացիների համար օդային հարձակման ապաստարանների վատ հասանելիությունը
Ալբանիայում շարունակվում են Թրամփի ընտանիքի հետ կապված հանգստավայրի դեմ բողոքի ցույցերը
Մագյարը պնդում է, որ Ուկրաինայի հետ կնքված փոքրամասնությունների իրավունքների վերաբերյալ համաձայնագիրը կվերացնի ԵՄ անդամակցության վետոն