Կիևը հայտարարում է, որ այժմ աշխարհի առաջատար անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմի նորարարն է:
Եվրոպական երկրները միլիարդավոր դոլարների ռազմական օգնություն են ուղղորդել Ուկրաինային ԱՄՆ ֆինանսավորման ավարտից ի վեր, իսկ 2026 թվականի ներդրումները նպաստել են նրա ծաղկող անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտի խթանմանը, հինգշաբթի օրը հայտարարել է Գերմանիայի Կիլի ինստիտուտը։
Տարվա առաջին չորս ամիսներին Ուկրաինային տրամադրված եվրոպական ռազմական օգնության 12%-ը հատկացվել է անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությանը, ըստ Կիլի ինստիտուտի, որը հետևում է Ուկրաինային տրամադրված ռազմական, ֆինանսական և մարդասիրական օգնությանը 2022 թվականի փետրվարի 24-ի ռուսական ներխուժումից ի վեր։
Հունվարից մինչև ապրիլ եվրոպական երկրների կողմից տրամադրված 12.33 միլիարդ եվրոյի (14.3 միլիարդ դոլար) ռազմական օգնությունից 1.5 միլիարդը նախատեսված է անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության համար, ավելին, քան ամբողջ 2025 թվականի համար (1.24 միլիարդ եվրո)։
Անօդաչու թռչող սարքերին հատկացված օգնության միջոցները եռապատկվել են 2022-2026 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում, և միտումը արագացել է մարտ և ապրիլ ամիսներին։ Մեծ Բրիտանիան ապրիլի 15-ին հայտարարեց, որ կտրամադրի 120,000 անօդաչու թռչող սարք։
Գերմանիան և Նորվեգիան տրամադրել են 500 միլիոն եվրո, իսկ Նիդեռլանդները՝ 250 միլիոն եվրո՝ Ուկրաինային օգնելու ձեռք բերել զենք, որը դարձել է անհրաժեշտ ռուսական հարվածների դեմ պայքարում։
Ուկրաինան հպարտանում է, որ այժմ աշխարհում առաջատար անօդաչու թռչող սարքերի մասնագետն է։ Եվ աճող թվով եվրոպական երկրներ, ինչպիսիք են Ֆինլանդիան, Դանիան և Մեծ Բրիտանիան, անօդաչու թռչող սարքեր են պատրաստում հակամարտության համար՝ ուկրաինական ընկերությունների հետ, որոնք իրենց արտադրության մի մասը տեղափոխում են դաշնակից երկրներ։
ԱՄՆ-ն կոչ է անում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին ընդլայնել օդային և ռազմածովային կարողությունները
«Եվրոպացի դոնորներն այժմ մեծ մասշտաբով մուտք են գործում անօդաչու թռչող սարքերի ֆինանսավորման և արտադրության ոլորտ», – ասաց Քիլի ինստիտուտի հետազոտությունների տնօրեն Քրիստոֆ Տրեբեշը։
«Արդյունքում, Ուկրաինային աջակցությունը գնալով ավելի ու ավելի է դառնում երկկողմանի փոխանակում. ֆինանսական օգնությունը հոսում է դեպի Ուկրաինա, մինչդեռ տեխնոլոգիական ազդեցությունները հոսում են դեպի Եվրոպա», – հավելեց նա։
Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի փորձը հանգեցրել է պաշտպանական համաձայնագրերի մի շարք երկրների հետ, մասնավորապես՝ Պարսից ծոցի երկրների, որոնք Մերձավոր Արևելքի պատերազմի ժամանակ թիրախ են դարձել իրանական արտադրության նույն տեսակի անօդաչու թռչող սարքերի կողմից, որոնց հակազդել Ուկրաինան սովորել է։
Բաց մի թողեք
Ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է Իրանի դեմ Թրամփի պատերազմական լիազորությունները սահմանափակող բանաձև
Կարող ենք բոլորին ջնջել երկրի երեսից, դա հեշտ է անել․ Թրամփ
Չեխ Եվրախորհրդարանի պատգամավորի չհայտարարագրված դերը վերլուծական կենտրոնում շահերի բախման հարցեր է առաջացնում