Իվետա Մուկուչյանը նոր տեսահոլովակ է թողարկել

Երգչուհի Իվետա Մուկուչյանը հանրության դատին է ներկայացրել նոր տեսահոլովակ:
նոր երգը վերնագրված է «Այ, այ, այ». խոսքերի հեղինակը Գրիգոր Կյոկչյանն է, երաժշտության հեղինակը՝ Գուրո Գասպարյանը:
Տեսահոլովակի ռեժիսորն է Արթուր Մանուկյանը:
Երգչուհի Իվետա Մուկուչյանը հանրության դատին է ներկայացրել նոր տեսահոլովակ:
նոր երգը վերնագրված է «Այ, այ, այ». խոսքերի հեղինակը Գրիգոր Կյոկչյանն է, երաժշտության հեղինակը՝ Գուրո Գասպարյանը:
Տեսահոլովակի ռեժիսորն է Արթուր Մանուկյանը:
Բաց մի թողեք
«Շարունակում եմ սպասել Լևոնիս և ապրել մյուս տղայիս՝ Դավիթիս համար». մայոր Լևոն Ավետիսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 12-ին Սարինշենի մատույցներում՝ մարտական հատուկ խնդիր կատարելու ժամանակ. Լուսանկարներ
Սեպտեմբերի 23-ի աստղագուշակ․ Ավելի լավ է լուրջ որոշումներ չընդունեք, կարևոր քայլեր չձեռնարկեք
Մի օր գալու է այդ օրը, որ կարողանալու եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն