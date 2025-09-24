Մերձավանում զոհերից մեկը քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանն է

Մերձավանի կրակոցների հետևանքով զոհերից մեկը քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանն է, որը ծառայության մեջ չի եղել, պարզապես այդ պահին Վալոդյա Գրիգորյանի հետ է եղել:
Երրորդ անձին վիրահատում են:
ՆԳՆ մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյան
