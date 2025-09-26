26/09/2025

ԱԺ դիմաց մեծ էկրան է տեղադրվում․ Հավաքի մասնակիցներն օնլայն հետևելու են վարչապետին անվստահություն հայտնելու թեմայով ԱԺ լսումներին

infomitk@gmail.com 26/09/2025 1 min read

ԱԺ դիմաց այս պահին մեծ էկրան է տեղադրվում։ Հավաքի մասնակիցներն օնլայն հետևելու են վարչապետին անվստահություն հայտնելու թեմայով ԱԺ լսումներին։

«Արթուն ենք» նախաձեռնության համահիմնադիր Նարեկ Մալյանը, որն այս պահին արդեն ԱԺ շենքի դիմաց է, հիշեցրեց՝ հավաքը քաղաքապետարանի կողմից արտոնված է։ Թույլատրել են նաև էկրանի տեղադրումը։

Հիշեցնենք, որ այսօր ժամը 12:00-ին, ԱԺ նիստերի դահլիճում ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ կհրավիրվեն խորհրդարանական լսումներ: Կքննարկվի խմբակցության ներկայացրած «Ազգային ճգնաժամի և կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագիծը:

ԱԺ դիմաց այս պահին մեծ էկրան է տեղադրվում

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր վթար, «Ատոմակայանի» խաչմերուկում բախվել են «Mercedes» ու «Գազել», 11 վիրավnր կա, այդ թվում՝ ոստիկանության ծառայող. Լուսանկար

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանն իր թիմակիցներին մի շան տեղ էլ չի դնում Ինստագրամում

25/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրի մարզպետն ու Արդարադատության նախարարը՝ Մերձավանի սպանության մասին․ Լուսանկար

25/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱԺ դիմաց մեծ էկրան է տեղադրվում․ Հավաքի մասնակիցներն օնլայն հետևելու են վարչապետին անվստահություն հայտնելու թեմայով ԱԺ լսումներին

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԳՆ-ն հասատել է տեղեկությունը․ Ծեծկռտուք, բերման ենթարկվածներ․ ի՞նչ է կատարվում Չարենցի դպրոցում

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական ստատուս-քվոն, Իսրայելն ու ԱՄՆ-ն

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հրամանագիր է ստորագրել, որը թույլատրում է մահապատժի կիրառումը Վաշինգտոնում

26/09/2025 infomitk@gmail.com