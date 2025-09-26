ԱԺ դիմաց մեծ էկրան է տեղադրվում․ Հավաքի մասնակիցներն օնլայն հետևելու են վարչապետին անվստահություն հայտնելու թեմայով ԱԺ լսումներին

ԱԺ դիմաց այս պահին մեծ էկրան է տեղադրվում։ Հավաքի մասնակիցներն օնլայն հետևելու են վարչապետին անվստահություն հայտնելու թեմայով ԱԺ լսումներին։
«Արթուն ենք» նախաձեռնության համահիմնադիր Նարեկ Մալյանը, որն այս պահին արդեն ԱԺ շենքի դիմաց է, հիշեցրեց՝ հավաքը քաղաքապետարանի կողմից արտոնված է։ Թույլատրել են նաև էկրանի տեղադրումը։
Հիշեցնենք, որ այսօր ժամը 12:00-ին, ԱԺ նիստերի դահլիճում ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ կհրավիրվեն խորհրդարանական լսումներ: Կքննարկվի խմբակցության ներկայացրած «Ազգային ճգնաժամի և կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագիծը:
Բաց մի թողեք
Խոշոր վթար, «Ատոմակայանի» խաչմերուկում բախվել են «Mercedes» ու «Գազել», 11 վիրավnր կա, այդ թվում՝ ոստիկանության ծառայող. Լուսանկար
Փաշինյանն իր թիմակիցներին մի շան տեղ էլ չի դնում Ինստագրամում
Արմավիրի մարզպետն ու Արդարադատության նախարարը՝ Մերձավանի սպանության մասին․ Լուսանկար