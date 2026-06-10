Թրամփի դեղերի գնագոյացման պատերազմը հասնում է Գերմանիային

ԱՄՆ և Գերմանիայի պաշտոնյաները գաղտնի հանդիպում են՝ դեղերի գների մասին խոսելու համար։
ՀՈՆԴՈՆ — Թրամփի վարչակազմը լայնածավալ հմայքի արշավ է սկսում ամբողջ Եվրոպայում՝ համոզելու կառավարություններին հետևել Մեծ Բրիտանիայի օրինակին՝ դեղերի համար ավելի շատ վճարելով։
Մայրցամաքում ԱՄՆ դեսպանատները մոբիլիզացվում են՝ եվրոպական մայրաքաղաքներին ուղերձ հղելու համար. ամերիկացի հիվանդները չափազանց շատ են վճարում դեղերի համար՝ մոտ երեք անգամ ավելի շատ, քան Գերմանիան՝ նոր դեղերի համար, և Եվրոպան ավելի լավ է մասնակցի դրան։
Եթե ոչ, ապա դաշինքը ռիսկի է դիմում կորցնելու դեղագործական ներդրումները և նոր դեղերի հասանելիությունը, ասել են բանակցություններին ծանոթ երկու ոլորտի ներկայացուցիչներ։
«Մեր կարծիքով՝ Ուորեն Սթիվենսը (ԱՄՆ դեսպանը Մեծ Բրիտանիայում) շատ լավ աշխատանք է կատարել՝ ըստ էության կատարելով Թրամփի վարչակազմը և նրա շահերը ներկայացնելու իր դերը», – ասել է ոլորտի ներկայացուցիչներից մեկը։
«Մենք խնդրում ենք ԱՄՆ դեսպանատներին իսկապես աջակցել… օգնելով պարզաբանել, որ եթե դուք հետևեք ԱՄՆ-Մեծ Բրիտանիա համաձայնագրի ուղուն, ապա ահա թե ինչ տեսք կարող է ունենալ այն ձեզ համար», – հավելեց ոլորտի ներկայացուցիչը, որը ոլորտի ութ անձանցից մեկն էր և անանուն մնաց՝ հաշվի առնելով ընթացիկ բանակցությունների զգայուն բնույթը։
Այդ համաձայնագիրը երեք տարով պաշտպանում էր բրիտանական դեղագործական ընկերություններին ԱՄՆ մաքսատուրքերից և նախատեսում էր, որ Մեծ Բրիտանիան կավելացնի դեղերի վրա ծախսերը հաջորդ տասնամյակում։ Դրա դիմաց Մեծ Բրիտանիան բարձրացրել է նորարարական դեղամիջոցների գների սահմանաչափերը։
ԱՄՆ դիվանագետները այժմ Գերմանիան են դիտարկում որպես հաջորդ թիրախ։
Եվրոպայի ամենամեծ դեղամիջոցների շուկան ենթարկվում է իր առողջապահական համակարգի օրենքների լայնածավալ վերանայման, այդ թվում՝ դեղերի գնագոյացումը կարգավորող կանոնների։ Նպատակն է կրճատել դեղերի վրա դաշնային ծախսերը։ ԱՄՆ-ն ցանկանում է, որ Գերմանիան ավելացնի դրանք։
Վաշինգտոնի կառավարության ներկայացուցիչները այժմ գաղտնի բանակցություններ են վարում Բեռլինի հետ դեղերի գների վերաբերյալ, ըստ բանակցություններին ծանոթ երեք անձանց։
Առողջապահության նախարար Նինա Վարկենը և տնտեսական հարցերով նախարար Կատերինա Ռայխեն ամիսներ շարունակ խիստ գաղտնի քննարկումներ են ունեցել ԱՄՆ Առողջապահության և մարդկային ծառայությունների նախարարության հետ, հայտնել են աղբյուրները։
Օրակարգում՝ միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ, առևտրային քաղաքականություն և արդար գնագոյացում։
«Մենք մի փոքր նախանձում ենք Մեծ Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի միջև կնքված գործարքին», – ասել է Քրիստիան Հիլմերը, «Ֆարմա Դոյչլանդ» ընկերության դեղատոմսային դեղերի շուկայի կառավարիչ տնօրենը։ «Գերմանիայում դեղագործական արդյունաբերությունը դժվարանում է նոր դեղամիջոցներ շուկա դուրս բերել»։
Ամերիկայի ռազմավարությունը հիմնված է երկկողմ համաձայնագրերի կրճատման վրա՝ երկիր առ երկիր, օգտագործելով Եվրոպայի մասնատված առողջապահական համակարգերը, որոնք դեղերի գնագոյացումը մեծ մասամբ թողնում են ազգային ձեռքերում։
Բեռլինում ԱՄՆ դեսպանատունը ամռանը իր առևտրային խորհրդատու Նաթան Զեյֆերտին է ուղարկում Լոնդոնում ԱՄՆ դեսպանատուն՝ անձնակազմի ապահովման համար։ Արդյունաբերության ներկայացուցիչներից մեկը նշել է, որ այս նշանակումը մասամբ նախատեսված է նրա համար, որ Բեռլինի թիմը կարողանա սովորել իր բրիտանացի գործընկերներից, թե ինչպես ապահովել գնագոյացման գործարք։
Լոնդոնում ԱՄՆ դեսպանատունը հրաժարվեց մեկնաբանել այս պատմությունը, սակայն մատնանշեց դեսպանի կողմից գործարքի պահին արված մեկնաբանությունները։
Մեծ Բրիտանիայի և Վաշինգտոնի միջև գործարք կնքելուց անմիջապես առաջ Սթիվենսը զգուշացրեց, որ եթե Քեյր Սթարմերի կառավարությունը չհամաձայնվի ավելի շատ վճարել դեղերի համար, ամերիկյան դեղագործական հսկաները կփակեն իրենց գործունեությունը Մեծ Բրիտանիայում։
Այս պատմության համար արված հայտարարության մեջ Սպիտակ տան խոսնակ Քուշ Դեսայը նշել է. «Նախագահ Թրամփը միանշանակ պարզ է եղել. այլ հարուստ երկրները պետք է առաջ շարժվեն և վճարեն իրենց արդար բաժինը կյանքեր փրկող դեղագործական նորարարությունների համար, այլ ոչ թե հույսը դնեն ամերիկացի հիվանդների վրա, որոնք միայնակ կրում են բեռը»։
Հավասարակշռության գործողություն
30 տարի առաջ Եվրոպայի՝ որպես կենսաբանական գիտությունների գերտերության ծաղկման շրջանից հետո ներդրումները աստիճանաբար դուրս են եկել դաշինքից՝ առանց կանգ առնելու որևէ նշանի։
1990 թվականին գլոբալ մասնավոր դեղագործական հետազոտությունների և զարգացման 49 տոկոսը տեղի էր ունենում Եվրոպայում։ Մինչև 2025 թվականը այդ թիվը կիսով չափ նվազել է՝ հասնելով 26 տոկոսի։
Ամերիկյան Eli Lilly դեղագործական ընկերությունը և երեք այլ խոշոր դեղագործական ընկերություններ դադարեցրին Մեծ Բրիտանիայում նախատեսված ներդրումները անցյալ տարի՝ արագ զիջումների գնալով, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահանջեց, որ եվրոպական երկրները ավելի շատ վճարեն դեղերի համար։
Այժմ ընկերությունները նույնն են անում Գերմանիայում։
Eli Lilly-ն և գերմանական Boehringer Ingelheim դեղագործական ընկերությունը անցյալ շաբաթ հայտարարեցին, որ կրճատում են Գերմանիայում նախատեսված միլիարդավոր եվրոյի ներդրումները՝ ի պատասխան երկրի ծախսերի կրճատման ծրագրերի։
Մեծ Բրիտանիայում դադարեցված ներդրումների մի մասը վերսկսվեց, երբ դեղերի գնագոյացման համաձայնագիր կնքվեց ԱՄՆ-ի հետ։
Այնուամենայնիվ, եվրոպական կառավարությունները զգուշանում են Մեծ Բրիտանիայի օրինակին հետևելուց։
Երկրները արդեն պայքարում են պետական ֆինանսների ճնշվածության և տնտեսական դանդաղ աճի դեմ: Շատերը նաև կասկածում են, որ դեղագործական արդյունաբերությանը զիջելը կդադարեցնի ճնշման արշավը՝ վախենալով, որ դա հետագայում պարզապես ավելի շատ պահանջներ կառաջացնի:
«Երբեմն դեղագործական ընկերությունները վարվում են ինչպես դեռահաս երեխա, որը շարունակում է ավելի ու ավելի շատ պահանջել, անկախ նրանից, թե որքան ես տալիս», – ասաց Եվրոպական սոցիալական ապահովագրության հարթակի (ESIP) տնօրեն Յանիս Նացիսը, որը լոբբինգ է անում ԵՄ 19 անդամ երկրներում և Շվեյցարիայում 46 սոցիալական ապահովագրության կազմակերպությունների անունից:
Ամերիկան նաև նույն լծակը չունի ԵՄ երկրներում, ինչ Մեծ Բրիտանիայի հետ:
Ի՞նչն է գազարը
Թրամփի վարչակազմը սպառնացել էր դեղագործական ապրանքների վրա եռանիշ սակագներով և երկրների վրա երկնիշ սակագներով: Մեծ Բրիտանիայի հետ գործարքը կնքվեց այդ անորոշության պայմաններում իր ամենամեծ առևտրային գործընկերներից մեկի հետ:
Գործարքը ապահովեց դեղերի անմաքս առևտուր երեք տարով: Սակայն ԵՄ երկրների համար արդեն իսկ սահմանվել է 15 տոկոս ԱՄՆ սակագին:
«Առևտրային քաղաքականությունը մեծ մասամբ ԵՄ իրավասություն է, մինչդեռ առողջապահական համակարգերը և դեղագործական գնագոյացումը մնում են հիմնականում ազգային իրավասություններ», – ասել է Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության տնտեսագիտության գրասենյակի գործադիր տնօրեն Գրեհեմ Քուքսոնը: «Դա նշանակում է, որ Գերմանիան չի կարող անպայմանորեն ստանալ ամենաակնհայտ առևտրային զիջումները երկկողմանիորեն, նույնիսկ եթե ցանկանա»:
Այնուամենայնիվ, ազդեցության մեկ այլ կարևոր ոլորտ կարող է լինել Դոնալդ Թրամփի դեղերի գնագոյացման քաղաքականությունը, որը ուժի մեջ է մտնում հունվարից:
Դա թույլ կտա Ամերիկային համապատասխանել դեղերի ամենացածր գնին հարուստ երկրների զամբյուղից, այդ թվում՝ Գերմանիայից:
Դեղագործական ընկերությունները սպառնացել են չթողարկել իրենց արտադրանքը այդ զամբյուղի երկրներում՝ պնդելով, որ Ամերիկայում ավելի բարձր գնով թողարկելով՝ նրանք ավելի քիչ կկորցնեն վաճառքը, քան բոլոր երկրներում ավելի ցածր գնով:
Մեծ Բրիտանիան պնդում է, որ ստացել է Թրամփի առաջիկա գնագոյացման կանոնից հրաժարվելու իրավունք: Սակայն գործարքի ձևակերպումը երկիմաստ է:
Առանց Մեծ Բրիտանիայի հրաժարման, Մեծ Բրիտանիայի դեղագործական ոլորտի ներկայացուցիչներից մեկը զգուշացրել է. «Դա կխաթարի դեղերի թողարկումը Մեծ Բրիտանիայում», քանի որ դա կազդի ԱՄՆ-ում գնի վրա։ «Եվ բոլորը կցանկանան պաշտպանել իրենց գինը ԱՄՆ շուկաներում»։
Սակայն նույնիսկ արդյունաբերությունը այդքան էլ վստահ չէ, որ Մեծ Բրիտանիան ապահովել է այդ պաշտպանությունը։ «Մենք իրականում դեռ փորձում ենք հասկանալ սա», – ասել է մեկ այլ ներկայացուցիչ։
Եվրոպայում շատերի համար Մեծ Բրիտանիայի և Վաշինգտոնի միջև կնքված համաձայնագիրը ոչ թե հաղթանակի է նման, այլ ավելի շատ նախազգուշացնող պատմության։
Զգուշացնող պատմություն
Ամերիկան և արդյունաբերությունը գովաբանել են Մեծ Բրիտանիայի հետ կնքված գործարքը, բայց դա այն ընդունելությունը չէ, որին այն արժանացավ Լոնդոնում։
Մեծ Բրիտանիայի նախկին առողջապահության նախարար Ուես Սթրիթինգը, որը արդյունաբերության կողմից լայնորեն համարվում էր «քննարկումներից բացակայող», զայրացրել է ոլորտին, հրապարակայնորեն հայտարարելով, որ հանձնարարել է վերանայել, թե արդյոք գործարքը ներկայացնում է գնի և որակի հարաբերակցություն։
«Դուք Ուեսին տեսաք, թե որքան կարևոր է ոլորտը տնտեսության աճի համար, իսկ հետո այդպես վարվեց, ինչը լիովին խաթարեց հեղինակությունն ու հեղինակությունը», – ասաց վերը նշված Մեծ Բրիտանիայի դեղագործական գործիչներից մեկը։
Ոմանք նկատեցին, որ Մեծ Բրիտանիայի հետ գործարքը կնքվել է հիմնականում կառավարության կողմից արդյունաբերությանը աջակցող կարևոր գործչի՝ գիտության նախարար Պատրիկ Վալանսի, GSK-ի վետերանի, որը նրանց հետազոտությունների և զարգացման նախկին նախագահն էր։
Ակցիայի մասնակիցները նույնքան անհանգստացած էին, մասնավորապես՝ հարկատուների համար համաձայնագրի երկարաժամկետ գնահատման բացակայության պատճառով, և փորձում են դատարանում չեղարկել գործարքը։
«Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը կնքեց սարսափելի գործարք», – ասաց Դիարմեյդ Մաքդոնալդը՝ «Just Treatment» ընկերության գործադիր տնօրենը, որը պայքարում է դեղերի հասանելիության համար։ «Դեղերի գների վերահսկողության մշտական թուլացում, որը աշխարհի նախանձի առարկան էր… Դրա դիմաց նրանք ստացան ամեն ինչի քառակուսի արմատը՝ գոյություն չունեցող սակագների ժամանակավոր ազատումներ»։
Կառավարությունը գնահատեց, որ համաձայնագիրը կարճաժամկետ հեռանկարում կարժենա մոտ 2 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգ, բայց ոչ մի պաշտոնական գնահատական չի հաշվարկել աճը հաջորդ տասնամյակում։
Հոլանդական ING Research բանկի տնտեսագետ Դիդերիկ Ստադիգը գնահատում է, որ փոփոխությունները կարող են ի վերջո տարեկան ավելացնել 2-ից 3.5 միլիարդ ֆունտ ստեռլինգի ծախսեր մինչև 2036 թվականը։
Քննադատները նաև կասկածի տակ են դնում, թե արդյոք Մեծ Բրիտանիան ապահովել է մեծ ներդրումներ դրա դիմաց։
«Մենք չենք կարծում, որ սա կհանգեցնի ավելի շատ ներդրումների», – ասաց ING-ի Ստադիգը։ «Գինը արծաթե փամփուշտ չէ։ Եթե Մեծ Բրիտանիան ցանկանում է ավելի շատ կենսադեղագործական նորարարություններ, ապա այն պետք է փորձի ներդրումներ կատարել ավելի շատ կլինիկական փորձարկումներ անցկացնելու համար»։
Նույնիսկ զիջումներ ապահովելուց հետո դեղագործական արդյունաբերությունը պնդում է ավելին պահանջելու վրա։
Չնայած բրիտանական խոշոր դեղագործական AstraZeneca-ն վերադարձրեց իր վաղուց հետաձգված ներդրումը, դրա գործադիր տնօրեն Պասկալ Սորիոն այն անվանեց միայն «շատ դրական առաջին քայլ»։
Եվրոպայի համար դեղերի բարձր գները թվում են արդյունաբերության երազանք։
«Մենք արդեն չափազանց շատ ենք վճարում դեղերի համար Եվրոպայում», – ասաց ECIP-ի Նացիսը։ «Այս պահին բյուջեները գտնվում են աննախադեպ ճնշման տակ, և, հետևաբար, պարզապես դատարկ չեկ տրամադրել խնդրելը ֆինանսապես կայուն չէ»։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը Չինաստանին է գրավում G7-ի հետ կապերով
Բուլղարիան դադարեցնում է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը
Վրաստանի արտաքին քաղաքականության «վերբեռնումը» լուրջ նշանակություն ունի նաև Հայաստանի համար