Իսլանդիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին «մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից հեռանալուց» հետո

ԵՄ-ն մեզ ամբողջությամբ կկուլ տա, ասում է Իսլանդիայի արշավը։
ԵՄ-ն Իսլանդիայի համար ավելի մեծ սպառնալիք է ներկայացնում, քան Դոնալդ Թրամփը, Euractiv-ին ասել է Իսլանդիայի եվրասկեպտիկ Heimssýn շարժման առաջնորդ Հարալդուր Օլաֆսոնը։
Իսլանդացիները օգոստոսի 29-ին գնում են ընտրատեղամասեր՝ որոշելու, թե արդյոք երկիրը պետք է շարունակի ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունները։
«ԵՄ-ին անդամակցելը մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից, ինչպես այն մենք գիտենք», – ասել է Հարալդուր Օլաֆսոնը։
Իսլանդիայի համալսարանի ֆիզիկայի պրոֆեսոր լինելով՝ նա ղեկավարում է երկրի «ոչ» կամ «nei» արշավը։ Նա տարիներ շարունակ ապրել է Ֆրանսիայում և տպավորված չէր իր զգացած էքսպանսիոնիստական եվրոպամետ տրամադրություններով։
«Մայրցամաքում ապրելով՝ ես հասկացա, որ այնտեղ հիմնականում տիրում է այն զգացումը, որ մենք պետք է մեր երկիրը մեծացնենք», – ասել է նա։ Միայն ընդլայնման միջոցով Եվրոպան կարող է «խաղալ որոշակի աշխարհաքաղաքական խաղ մյուս խոշոր տերությունների հետ»։
Իսլանդիան ԵՄ անդամակցության հայտ է ներկայացրել 2009 թվականին, սակայն բանակցությունները 2013 թվականին կանգ են առել, և երկիրը հետագայում հետ է վերցրել իր դիմումը։
Չի վախենում Թրամփից
Սեփական բանակ չունենալով՝ երկիրը անվտանգության համար հիմնականում հույսը դնում է ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի վրա։ Այսպիսով, Թրամփի կողմից Գրենլանդիան՝ կիսաինքնավար դանիական տարածք, գրավելու համար ռազմական ուժ կիրառելու սպառնալիքներից հետո Իսլանդիայի կենտրոն-ձախակողմյան կոալիցիան կոչ արեց հանրաքվե անցկացնել՝ ԵՄ անդամակցության վերաբերյալ բանավեճը վերսկսելու համար։
Սակայն այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած իրադարձությունները և Թրամփի սպառնալիքները բավարար հիմք չեն Իսլանդիայի դաշինքին միանալու համար, պնդում է Օլաֆսոնը։ «Մենք չենք կարող որևէ որոշում կայացնել Իսլանդիայի ապագայի վերաբերյալ տասնամյակներ անց կամ նույնիսկ հարյուրավոր տարիներ անց… Միացյալ Նահանգների նախագահի վերաբերյալ, որը երկու տարի անց լքելու է պաշտոնը»։
Օլաֆսոնն ասել է, որ Գրենլանդիայի շուրջ վեճը նպաստել է Ատլանտյան օվկիանոսի երկու կողմերում ընդլայնման մասին պատմություններին։
«Այս տարօրինակ թատրոնը, որը ստեղծվել էր Գրենլանդիայի հետ կապված… շատերը շահեցին դրանից. ԵՄ-ն, Դանիայի կառավարությունը և, հնարավոր է, նաև Թրամփը», – ասաց նա։
Ավելին, նա ԵՄ-ի վերազինումը համարում է դաշինքից դուրս մնալու ևս մեկ պատճառ, քանի որ Իսլանդիայի նկատմամբ իր ռազմական ներդրումների պահանջները զգալիորեն կաճեն, քանի որ ԵՄ-ն կբարձրացնի պաշտպանության համակարգումը: Եվ չնայած Իսլանդիան ՆԱՏՕ-ի հիմնադիր անդամ է, Օլաֆսոնը դաշինքի պահանջները նկարագրում է որպես «հիմնականում զրո՝ համեմատած այն պահանջների հետ, որոնք Եվրամիությունը կներկայացնի [ապագայում]»:
Իսլանդիայի անդամակցության ամենահրատապ հարցերն են գյուղատնտեսությունը, ձկնորսությունը և բնական պաշարները: Քանի որ Մեծ Բրիտանիան՝ ձկնորսության հարցում երբեմն հակասական շահերով, այլևս ԵՄ անդամ չէ, տաք հարցի շուրջ բանակցությունները, ենթադրվում է, ավելի պարզ կլինեն: ԵՄ ձկնորսության հանձնակատար Կոստաս Կադիսը վերջերս ենթադրել է, որ Իսլանդիան շահավետ գործարք կստանա, եթե շարունակի բանակցությունները։
Այնուամենայնիվ, Օլաֆսոնը չի համոզվել՝ պնդելով, որ ելույթներում տրված հավաստիացումները, «կամ նույնիսկ թղթի վրա… արժեք չունեն»։ Նրա կարծիքով, Բրյուսելը չպետք է որոշի, թե Իսլանդիան ինչ գործ ունի Ամերիկայի հետ։
Կղզու խոցելի կողմերի վերաբերյալ Օլաֆսոնն ասել է, որ «Իսլանդիան իրականում շատ ընկերներ ունի Սկանդինավիայում»։ Այնուամենայնիվ, նա ընդունել է, որ «վստահ չէ, որ Իսլանդիայի ընկերները բավականաչափ հզոր են Իսլանդիային օգնելու համար, եթե խնդիր լինի»։
Եթե այն չի խախտվել…
Իսլանդիան արդեն իսկ Եվրոպական տնտեսական գոտու (ԵՏՀ) մաս է կազմում, որը ԵՄ միասնական շուկան ընդլայնում է ԵՄ-ի երկու այլ ոչ ԵՄ երկրների՝ Նորվեգիայի և Լիխտենշտեյնի վրա։
Սա մի պայմանավորվածություն է, որը, Օլաֆսոնի պնդմամբ, լավ է գործում, չնայած Իսլանդիան պարտավոր է Բրյուսելից եկող շատ օրենսդրություն տեղափոխել։ Այլընտրանքը՝ Միության հետ ինտեգրվելու համար անվերջ թղթաբանությունը, կարող է ծանրաբեռնել իր երկրի լավ գործող պետական հատվածը։
«Իմ [արշավի հետևում] դրդապատճառը մասամբ այն է, որ ես գիտեմ, որ եվրոպական օրենքների և կանոնների 170,000 էջերի ընդունումը վնասակար ազդեցություն է ունենալու Իսլանդիայի փոքր հասարակության վրա», – ասաց նա: «Ես տասնամյակներ շարունակ համագործակցել եմ գերմանացիների հետ գիտության ոլորտում, և անհավանական է, թե որքան հանդուրժող են նրանք անիմաստ բյուրոկրատիայի նկատմամբ»:
Ալիքին լիարժեք միանալը այս փոքրիկ երկրին այնքան քիչ ազդեցություն կթողներ ԵՄ որոշումների կայացման գործում, 395,000 բնակչությամբ այն կլիներ ամենափոքր անդամ պետությունը, որ լիիրավ անդամակցության քվեարկության իրավունքը որևէ տարբերություն չէր առաջացնի, ասաց նա:
ԵՏՄ երկրները տեխնիկապես կարող են մերժել ԵՄ օրենսդրությունը՝ իրավունք, որը գրեթե երբեք չի կիրառվում, բայց ներկայացնում է ինքնիշխանության կարևոր հենարան, ասում է Օլաֆսոնը: «Դա նույնն է, ինչ զենք ունենալը… մեծ ազդեցություն է թողնում, նույնիսկ եթե դու երբեք չես օգտագործում այն»:
Իսլանդիայի կառավարությունը մոտ 70,000 եվրո է հատկացրել ԵՄ-ի կողմնակից և հակա-ԵՄ արշավներին: Օլաֆսոնը պնդում է, որ իր կողմը որևէ մեկից գումար չի վերցնում, բայց վախենում է, որ ԵՄ-ի կողմնակից ճամբարը կարող է օգտվել կղզուց դուրս գտնվող հզոր հովանավորներից, որոնք կարող են խանգարել միանալու արշավի կողմին։
«Եվրոպական շարժումը մոտ է Եվրոպական հանձնաժողովին», – ասաց նա՝ ենթադրելով, որ այն կարող է հրահանգներ ստանալ Բրյուսելից։
Անցյալ շաբաթ Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Բեատե Մայնլ-Ռեյզինգերը այցելեց Իսլանդիա: Եվրախորհրդարանի լիբերալ խմբակցության ղեկավար Վալերի Հայերը նույնպես հունիսի վերջին կայցելի կղզի-պետություն:
Բաց մի թողեք
Կալլասի Իսրայելի մասին մեկնաբանությունները խորացնում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության ճգնաժամը
Կալասը պաշտպանում է ԵՄ արտաքին ծառայությունը, այն բանից հետո, երբ ֆրանսիական թերթը կասկածի տակ է դնում դրա գոյատևումը
Աջ ծայրահեղականների աճը Մերցի կոալիցիային դրդում է հաջողության հասնել