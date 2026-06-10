ԵՄ-ն հայտարարում է սահմանաչափերի սառեցման մասին՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերջին փաթեթում

21-րդ փաթեթը նաև թիրախավորում է ռուսական բանկերին, երրորդ երկրների ֆինանսական հաստատություններին և Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմի» 30 նավթատար նավերին։
Եվրոպական հանձնաժողովը ներկայացրել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների նոր փաթեթ՝ Բրյուսելի վերջին ջանքերի շրջանակներում՝ ճնշում գործադրելու Մոսկվայի վրա՝ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու համար։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ սահմանափակող միջոցառումների նոր փուլը, որը դաշինքի 21-րդն է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա 2022 թվականի փետրվարին լիարժեք ներխուժումից ի վեր, կսառեցնի ԵՄ-ի կողմից ռուսական նավթի արտահանման վրա կարգավորվող գնի սահմանաչափը մինչև հաջորդ տարվա հունվարը։
Փաթեթը նաև ներառում է գործարքների արգելքներ 31 ռուսական բանկերի, երրորդ երկրների 20 ֆինանսական հաստատությունների և Ռուսաստանի «ստվերային նավատորմին» պատկանող 30 լրացուցիչ նավթատար նավերի նկատմամբ, որոնք օգտագործում են ապահովագրության անհասկանալի ձևեր՝ Մոսկվայի էներգակիրների արտահանման վրա արևմտյան սահմանափակումները շրջանցելու համար։ Արգելվելու է նաև հեղուկացված բնական գազի (LNG) տանկերների վաճառքը Ռուսաստանին։
Փաթեթը նաև առաջարկում է Կրեմլի կողմից ԵՄ-ից կրկնակի նշանակության տեխնոլոգիաներ ներմուծելու հնարավորության հետագա սահմանափակումներ և, առաջին անգամ, ռուսական ձկնորսության սահմանափակումներ, այդ թվում՝ ռուսական ձկնկիթի արտահանման լիակատար արգելք: Ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ Ռուսաստանի այն քաղաքացիներին, ովքեր ծառայել են երկրի զինված ուժերում լայնածավալ ներխուժումից ի վեր, նույնպես կարգելվի մուտք գործել ԵՄ:
«Մեր պատժամիջոցները ուժեղ են և խորը կտրվածքներ են առաջացնում», – լրագրողներին ասել է ֆոն դեր Լեյենը՝ հղում անելով Ռուսաստանի «դանդաղ» աճին և Մոսկվայի բյուջեի վրա «աճող ճնշմանը»: «Պատժամիջոցների փաթեթների նկատմամբ մեր հետևողականությունը արդյունք է տալիս»:
Ֆոն դեր Լեյենը հավելել է, որ նավթի գնի ներկայիս սահմանաչափը, որը սահմանվում է Ուրալի նավթի շուկայական գնից 15%-ով ցածր և ճշգրտվում է յուրաքանչյուր վեց ամիսը մեկ, «չի ստեղծվել շուկայական ցնցումների համար, ինչպիսին առաջացել էր Հորմուզի նեղուցի փակումից» այս տարվա փետրվարին Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելական հարձակումից հետո:
Առաջարկվող գնի սահմանաչափի սառեցումը «նավթի շուկաներին ժամանակ կտա կայունանալու՝ միաժամանակ պահպանելով Ռուսաստանի եկամուտների վրա ճնշումը», – ասել է ֆոն դեր Լեյենը:
Սոցիալական ցանցերում առանձին գրառման մեջ ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասը նշել է, որ փաթեթը ներառում է արտահանման վերահսկողության միջոցառումներ Չինաստանում, Թուրքիայում, Ղրղզստանում, Ղազախստանում, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում և Հնդկաստանում գտնվող ընկերությունների նկատմամբ։
Հայտարարված փաթեթը, որը պահանջում է ԵՄ բոլոր 27 երկրների միաձայն հաստատումը, տեղի է ունենում Բրյուսելի և Մոսկվայի միջև լարվածության սրման ֆոնին։ Ռուսական անօդաչու սարքերը վերջերս հարվածել են Ռումինիայի բնակելի շենքին և սևծովյան նավահանգստին, որը և՛ ԵՄ-ի, և՛ ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Մոսկվան մեղադրել է Կիևին երկու միջադեպերի համար։
Մինչդեռ Ուկրաինան ավելի ու ավելի հաջողակ անօդաչու սարքերով հարձակումներ է իրականացրել Ռուսաստանի տարածքում՝ ստիպելով Վլադիմիր Պուտինին փակել Մոսկվայի օդային տարածքի մեծ մասը և խափանելով Ռուսաստանի նախագահի հայրենի քաղաքում՝ Սանկտ Պետերբուրգում, անցյալ շաբաթ անցկացվող միջազգային համաժողովը։
Բրյուսելի քայլը նաև տեղի է ունեցել հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք ԵՄ գագաթնաժողովից առաջ, որտեղ առաջնորդները կպարտավորվեն «շարունակել թուլացնել Ռուսաստանի ռազմական տնտեսությունը, որպեսզի այն դադարեցնի իր դաժան ագրեսիվ պատերազմը և մասնակցի խաղաղության հասնելուն ուղղված իմաստալից բանակցություններ»։
Առաջնորդները նաև կպարտավորվեն «ամբողջական երթուղու» քաղաքականություն վարել՝ Ռուսաստանի ստվերային նավատորմը խաթարելու համար, «ներառյալ նման նավերի կողմից առաջացող էական բնապահպանական, անվտանգության և ծովային անվտանգության ռիսկերը լուծելու ընդհանուր մոտեցումը»։
Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները երկուշաբթի օրը Լոնդոնում հանդիպել են Վլադիմիր Զելենսկու հետ, որտեղ նրանք «գովաբանել են» Ուկրաինայի նախագահի վերջերս Պուտինի հետ ուղիղ բանակցություններ վարելու կոչը և կոչ են արել «ակտիվ մասնակցություն ունենալ ԱՄՆ-ին և Եվրոպային… հրադադարի ռեժիմի հաստատման համար»։
Առաջնորդները նաև կքննարկեն, թե ինչպես «հետագա ճնշում գործադրել» Ռուսաստանի ռազմական տնտեսության վրա Ֆրանսիայում կայանալիք G7 գագաթնաժողովում, որը կկայանա հինգշաբթի օրվա Եվրոպական խորհրդի նախօրեին։
ԵՄ-ում Իռլանդիայի դեսպան Էյնգեալ Օ’Դոնոհյուն երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ «կսպասի հետագա պատժամիջոցների փաթեթների», երբ հուլիսին Դուբլինը Կիպրոսից ստանձնի ԵՄ վեցամսյա նախագահությունը։
«Կարծում եմ՝ երբեմն կարող է լինել… պատժամիջոցներից մի փոքր հոգնածություն, քանի որ, իհարկե, պատժամիջոցների փաթեթները անխուսափելիորեն ավելի ու ավելի բարդ են դառնում», – ասել է Օ’Դոնոհյուն Բրյուսելում Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի կողմից կազմակերպված միջոցառման ժամանակ։
«Բայց կարծում եմ՝ պատժամիջոցների փաթեթների հիմնական ուղերձն այն է, որ դրանք ազդեցություն ունեն և որ դրանք իրականում ճնշում են գործադրում Ռուսաստանի վրա, և կարևոր է հիշել այդ հիմնական սկզբունքը»։
Բաց մի թողեք
Եվրոպայի քաղաքական վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ. Ինչպես Եվրոպան ցույց տվեց Հայաստանին իր տեղը
Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական լոբբին վերջապես ցանկանում է մասնակցել ԵՄ-ի հետ հարաբերությունների վերագործարկմանը
Քաղաքական մոլագարի ուղեցույց Մեծ Բրիտանիայի լրացուցիչ ընտրությունների համար