Բուլղարիան դադարեցնում է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը

Վարչապետ Ռումեն Ռադևը կարծում է, որ ուկրաինական գործը «դատապարտված է»։
Բուլղարիան այլևս զենք չի ուղարկի Ուկրաինային, երեքշաբթի օրը հայտարարեց երկրի պաշտպանության նախարար Դիմիտար Ստոյանովը։
Այս քայլը ամրապնդում է Բուլղարիայի նոր կառավարության դիմադրությունը ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող աջակցությանը, այն բանից հետո, երբ ապրիլին Ռուսաստանին աջակցող վարչապետ Ռումեն Ռադևը մեծ առավելությամբ հաղթեց խորհրդարանական ընտրություններում։ Բուլղարիան 2022 թվականի Ռուսաստանի լիարժեք ներխուժումից ի վեր Կիև է ուղարկել 13 օգնության փաթեթ, սակայն Ռադևը ուկրաինական գործը որակել է որպես «դատապարտված»։
«Մենք արդեն հստակեցրել ենք, որ Ուկրաինայում պատերազմը չի լուծվի մարտադաշտում։ Մենք ականատես ենք լինում հյուծման պատերազմի, և անկախ նրանից, թե որքան զենք է կուտակվում, միակ արդյունքը մարդկային կյանքերի կորուստն է։ Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ», – երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում ասաց Ստոյանովը։
Ռադևը, ով նախկին կործանիչ օդաչու է, իր ռազմական փորձը մեջբերել է իր այն դիրքորոշման մեջ, որ Ուկրաինան պետք է խաղաղության շուրջ բանակցություններ վարի Ռուսաստանի հետ, և մայիսին առաջարկել է, որ ԵՄ-ն պետք է գլխավորի խաղաղության բանակցությունները։
Չնայած երկրի նոր կառավարությունն ավելի բարեկամական դիրքորոշում է ընդունել Կրեմլի նկատմամբ, այն ձեռնպահ է մնացել Բրյուսելի հետ Ուկրաինայի հարցում բացահայտ բախումից։ Բուլղարիան ԵՄ ամենաաղքատ երկիրն է և մեծապես կախված է ԵՄ ֆինանսավորումից։
Ուկրաինային օգնությունը դադարեցնելուց բացի, Ստոյանովը բացահայտել է Բուլղարիայի պաշտպանական ծախսերը մինչև ՀՆԱ-ի ՆԱՏՕ-ի կողմից սահմանված 5 տոկոսը մեծացնելու կառավարության ծրագիրը, ինչպես Ռադևը նախկինում խոստացել էր։
Բաց մի թողեք
Մակրոնը Չինաստանին է գրավում G7-ի հետ կապերով
Թրամփի դեղերի գնագոյացման պատերազմը հասնում է Գերմանիային
Վրաստանի արտաքին քաղաքականության «վերբեռնումը» լուրջ նշանակություն ունի նաև Հայաստանի համար