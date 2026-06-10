10/06/2026

EU – Armenia

Բուլղարիան դադարեցնում է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Վարչապետ Ռումեն Ռադևը կարծում է, որ ուկրաինական գործը «դատապարտված է»։

Բուլղարիան այլևս զենք չի ուղարկի Ուկրաինային, երեքշաբթի օրը հայտարարեց երկրի պաշտպանության նախարար Դիմիտար Ստոյանովը։

Այս քայլը ամրապնդում է Բուլղարիայի նոր կառավարության դիմադրությունը ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող աջակցությանը, այն բանից հետո, երբ ապրիլին Ռուսաստանին աջակցող վարչապետ Ռումեն Ռադևը մեծ առավելությամբ հաղթեց խորհրդարանական ընտրություններում։ Բուլղարիան 2022 թվականի Ռուսաստանի լիարժեք ներխուժումից ի վեր Կիև է ուղարկել 13 օգնության փաթեթ, սակայն Ռադևը ուկրաինական գործը որակել է որպես «դատապարտված»։

«Մենք արդեն հստակեցրել ենք, որ Ուկրաինայում պատերազմը չի լուծվի մարտադաշտում։ Մենք ականատես ենք լինում հյուծման պատերազմի, և անկախ նրանից, թե որքան զենք է կուտակվում, միակ արդյունքը մարդկային կյանքերի կորուստն է։ Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ», – երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում ասաց Ստոյանովը։

Ռադևը, ով նախկին կործանիչ օդաչու է, իր ռազմական փորձը մեջբերել է իր այն դիրքորոշման մեջ, որ Ուկրաինան պետք է խաղաղության շուրջ բանակցություններ վարի Ռուսաստանի հետ, և մայիսին առաջարկել է, որ ԵՄ-ն պետք է գլխավորի խաղաղության բանակցությունները։

Չնայած երկրի նոր կառավարությունն ավելի բարեկամական դիրքորոշում է ընդունել Կրեմլի նկատմամբ, այն ձեռնպահ է մնացել Բրյուսելի հետ Ուկրաինայի հարցում բացահայտ բախումից։ Բուլղարիան ԵՄ ամենաաղքատ երկիրն է և մեծապես կախված է ԵՄ ֆինանսավորումից։

Ուկրաինային օգնությունը դադարեցնելուց բացի, Ստոյանովը բացահայտել է Բուլղարիայի պաշտպանական ծախսերը մինչև ՀՆԱ-ի ՆԱՏՕ-ի կողմից սահմանված 5 տոկոսը մեծացնելու կառավարության ծրագիրը, ինչպես Ռադևը նախկինում խոստացել էր։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մակրոնը Չինաստանին է գրավում G7-ի հետ կապերով

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփի դեղերի գնագոյացման պատերազմը հասնում է Գերմանիային

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանի արտաքին քաղաքականության «վերբեռնումը» լուրջ նշանակություն ունի նաև Հայաստանի համար

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը պատրաստ է նվազեցնել իր ուրանի պաշարները․ NYT

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար՝ Արարատում, անչափահաս ուղևորներ են տեղափոխվել հիվանդանոց. Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն հայտարարում է սահմանաչափերի սառեցման մասին՝ Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերջին փաթեթում

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլանդիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին «մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից հեռանալուց» հետո

10/06/2026 infomitk@gmail.com