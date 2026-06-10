Մակրոնը Չինաստանին է գրավում G7-ի հետ կապերով

Ֆրանսիան ցանկանում է Չինաստանին համաձայնեցնել համաշխարհային առևտրային անհավասարակշռությունները լուծելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատրաստվում է տեսակապ անցկացնել «Յոթի խմբի» երկրների և Չինաստանի միջև՝ համաշխարհային առևտրային անհավասարակշռությունները լուծելու համար, ըստ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներին ծանոթ G7 երեք երկրների չորս պաշտոնյաների։
Չորս պաշտոնյաներից երկուսը, որոնց բոլորին անանունություն է տրամադրվել՝ դիվանագիտական զգայուն պլանավորումը քննարկելու համար, ասել են, որ զանգը տեղի կունենա հինգշաբթի՝ հաջորդ շաբաթ Էվիան-լե-Բեն լճափնյա հանգստավայրում կայանալիք G7 առաջնորդների գագաթնաժողովից առաջ։
Զանգը նշանակալի քայլ է արևմտյան ժողովրդավարությունների խմբի համար, որը վերջին տարիներին Չինաստանի նկատմամբ ավելի ու ավելի հակամարտող դիրքորոշում է ընդունել։
Սակայն Ֆրանսիան, որը տնտեսական անհավասարակշռությունների հաղթահարումը դարձրել է իր այս տարվա G7 նախագահության հիմնական նպատակ, ավելի հաշտեցնող մոտեցում է ցուցաբերել Չինաստանի հետ հարաբերություններում։ Ֆրանսիացի պաշտոնյաները պնդում են, որ Եվրամիությունում ներդրումների թերակատարումը և ԱՄՆ-ում գերսպառումը, ինչպես նաև չինական գերարտադրությունը նպաստել են ստեղծված իրավիճակին։
Անցյալ ամիս G7-ի ֆինանսների նախարարների հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Ռոլան Լեսկյուրը հայտարարեց, որ Ֆրանսիան ցանկանում է հրաժարվել «մատով մատնացույց անելուց» և համագործակցել բոլոր գործընկերների, այդ թվում՝ Չինաստանի հետ։
«Գլոբալ անհավասարակշռությունները… կայուն չեն։ Դրանք աճում են, դրանք մշտական են», – մամուլի ասուլիսում ասաց Լեսկյուրը։ «Դրանք պետք է դադարեցվեն»։
Նախագահ Էմանուել Մակրոնը վաղուց է ձգտում համագործակցել Չինաստանի առաջնորդ Սի Ցզինպինի հետ՝ բազմիցս այցելելով Չինաստան։ Եվ ֆրանսիացի դիվանագետները ամիսներ շարունակ աշխատել են առաջիկա առաջնորդների գագաթնաժողովին Չինաստանի որոշակի մասնակցություն ապահովելու ուղղությամբ։ Փարիզը սկզբում ցանկանում էր կազմակերպել «մերձեցման գագաթնաժողով» Չինաստանի հետ։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը վերջին շաբաթներին մեղմացրել է Չինաստանի նկատմամբ իր կոշտ լեզուն՝ Պեկին կատարած այցից վերադառնալուց հետո, որը լավատեսորեն էր տրամադրված աշխարհի երկու խոշորագույն տնտեսությունների միջև առևտրային հարաբերությունների վերաբերյալ։
Սպիտակ տունը անմիջապես չի արձագանքել հնարավոր զանգի վերաբերյալ մեկնաբանության խնդրանքին, բայց Թրամփը հաստատել է, որ մասնակցում է Էվիանում կայանալիք G7 առաջնորդների գագաթնաժողովին։
Դեռևս հաստատված չէ, թե յուրաքանչյուր երկիր ինչ դիվանագիտական մակարդակով է ներկայացված լինելու զանգին, որին, ըստ երկու պաշտոնյաների, կներառվեն մի քանի առաջնորդներ։
Սակայն, ըստ Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնյայի, Ֆրանսիայի շփումը Չինաստանի հետ «լավ նախաձեռնություն» է, բայց «սխալ ձևաչափով»։
«G7-ը համարվում է ոչ թե չեզոք», – ասաց պաշտոնյան։ «Չինաստանը ուրախ կլինի տեսնել, որ G7-ը մեղմացնի իր հռետորաբանությունը, բայց ոչ այն պատճառով, որ ընդունի, որ [իր գերարտադրությունը] խնդիր է»։
Բաց մի թողեք
Բուլղարիան դադարեցնում է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը
Թրամփի դեղերի գնագոյացման պատերազմը հասնում է Գերմանիային
Վրաստանի արտաքին քաղաքականության «վերբեռնումը» լուրջ նշանակություն ունի նաև Հայաստանի համար