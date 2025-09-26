Թրամփն ուղղաթիռում վիճաբանել է կնոջ հետ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու նրա կինը` Մելանյան, կարծեք թե, վիճաբանել են «Marine One» ուղղաթիռում։
Համացանցում տարածված կադրերում երևում է, թե ինչպես է Թրամփը մատ թափ տալիս։
Թե ինչ են քննարկել, անհայտ է։
Տեսանյութը նկարահանվել է, երբ զույգը վերադառնալիս է եղել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայից։
