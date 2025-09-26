26/09/2025

Կա արդյոք կասկածյալ Փարաքարում տեղի ունեցած սպանության գործով․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/09/2025 1 min read

ՆԳՆ փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանը, անդրադառնալով լրագրողների հարցին՝ արդյոք կա կասկածյալ Փարաքարի համայնքապետի սպանության գործով, նշել է, որ քննությունն ընթանում է ակտիվ փուլում։

Նրա խոսքով՝ այս պահին որևէ նոր տեղեկություն հրապարակել չի կարող։

Մկրտչյանը նաև ընդգծել է, որ զերծ կմնա որևէ վարկած հնչեցնելուց կամ հավելյալ մանրամասներ հաղորդելուց։ Ինչ վերաբերում է կասկածյալի առկայությանը, փոխնախարարը նշեց, որ նման տեղեկատվության ինքը չի տիրապետում:

Կա արդյոք կասկածյալ Փարաքարի համայնքապետի սպանության գործով

Բաց մի թողեք

1 min read

«Հայաստան» խմբակցությունը միացավ իմպիչմենթի գործընթացին

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աբրահամ Գասպարյանը առաջիկայում կստանձնի ավելի ակտիվ դեր

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

#Ուղիղ․ ԱԺ-ում իմպիչմենթի թեմայով լսումներն են, Բաղրամյան պողոտայում՝ հանրահավաք․ Տեսանյութեր

26/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԳՆ-ում պաշտոնանկություններ են․ Լուսանկար

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպիտակ տունը նախազգուշացրել է Նեթանյահուին՝ «Իսրայելը կմեկուսացվի»

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի տնտեսությունը «գրողի ծոցն է գնում»․ Մոսկվայի գործերը վատ են. Թրամփ

26/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գողության հնարամիտ դեպք՝ Երևանում․ ՌԴ քաղաքացին գրկախառնվել է Արթուրի հետ, վերջինս էլ նրանից գողացել է 1000 եվրո

26/09/2025 infomitk@gmail.com