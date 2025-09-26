Կա արդյոք կասկածյալ Փարաքարում տեղի ունեցած սպանության գործով․ Լուսանկար

ՆԳՆ փոխնախարար Արմեն Մկրտչյանը, անդրադառնալով լրագրողների հարցին՝ արդյոք կա կասկածյալ Փարաքարի համայնքապետի սպանության գործով, նշել է, որ քննությունն ընթանում է ակտիվ փուլում։
Նրա խոսքով՝ այս պահին որևէ նոր տեղեկություն հրապարակել չի կարող։
Մկրտչյանը նաև ընդգծել է, որ զերծ կմնա որևէ վարկած հնչեցնելուց կամ հավելյալ մանրամասներ հաղորդելուց։ Ինչ վերաբերում է կասկածյալի առկայությանը, փոխնախարարը նշեց, որ նման տեղեկատվության ինքը չի տիրապետում:
