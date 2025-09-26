«Հիշատակի և խոնարհումի օր» է նախատեսվում սահմանել

Ազգային ժողովի փոխնախագահ, ՔՊ-ական Ռուբեն Ռուբինյանը գրել է․
«Սիրելի բարեկամներ, տեղեկացնեմ, որ մոտ օրերս ես և ԱԺ պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը կշրջանառենք նախագիծ, որով հունվարի 27-ը կսահմանվի որպես «Հիշատակի և խոնարհումի օր»:
Մեզ պետք է ունենալ հատուկ օր, երբ կհարգենք բոլորն ժամանակների ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհվածների հիշատակը և կխոնարհվենք հայրենիքի համար բոլոր ընկածների առաջ:
Ըստ նախագծի` այդ օրը կլինի հունվարի 27-ը, իսկ հունվարի 28-ին արդեն, ինչպես միշտ, կնշենք և կտոնենք Բանակի օրը` որպես շարունակվող կյանքի ու կամքի խորհրդանիշ»:
Բաց մի թողեք
ՆԳՆ-ում պաշտոնանկություններ են․ Լուսանկար
Կրեմլում հանդիպել են Փաշինյանն ու Պուտինը ի՞նչ են քննարկել, Պուտինը Փաշինյանի հայրանունն է փոխել
ՀՀ կառավարությունը հաստատեց 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը