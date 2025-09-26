Ուղիղ․ ԱԺ-ում իմպիչմենթի թեմայով լսումներն են, Բաղրամյան պողոտայում՝ հանրահավաք․ Տեսանյութեր

Խորհրդարանում մեկնարկել է «Պատիվ ունեմ» խմբակցության հրավիրած լսումները, որի օրակարգը երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակն է եւ դրանից դուրս գալու ելքերը, ՊՈՒ-ի համար ամենաիրատեսական ելքը վարչապետին իմպիչմենտն է, լսումներին մասնակցում են տասնյակ քաղաքական գործիչներ՝ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերից, քաղաքագետներ, իրավաբաններ, անգամ ՔՊ-ն լքած եւ ընդդիմադիր դարձած Նարեկ Մանուկյանն ու Հովիկ Աղազարյանը։
