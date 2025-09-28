ԴՕԿ-ը մասնակցելու է համապետական առաջիկա ընտրություններին. Վարդան Ղուկասյան

«ԴՕԿ կուսակցությունը մասնակցելու է համապետական առաջիկա ընտրություններին, բայց դաշինքով, թե միայնակ, դրա մասին խոսելը շուտ է»,- «ՓԱԿTV»-ի եթերում ասել է ԴՕԿ կուսակցության հիմնադիր Վարդան Ղուկասյանը:
Նա հայտնել է, որ չի բացառում, որ ԱԺ-ում կկազմեն կոալիցիա. «Մենք պատրաստ ենք կոալիցիա կազմել ԱԺ-ում ցանկացած ռեալ ընդդիմադիր ուժի հետ»,- ընդգծել է Ղուկասյանը։
Լրագրողների համար դատական նիստերի տեսանկարահանումը և ձայնագրումը, դրանց հրապարակումը լինելու է արգելված
«Մեր ձևով» շարժման անդամներն Արմավիրի մարզի գյուղերում ներկայացրել են գյուղական համայնքների զարգացման իրենց տեսլականը
Արփինե Սարգսյանն անձամբ է ղեկավարում Փարաքարի համայնքապետի եւ նրա ընկերոջ սպանության գործով իրավապահների աշխատանքները