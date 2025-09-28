28/09/2025

ԴՕԿ-ը մասնակցելու է համապետական առաջիկա ընտրություններին. Վարդան Ղուկասյան

«ԴՕԿ կուսակցությունը մասնակցելու է համապետական առաջիկա ընտրություններին, բայց դաշինքով, թե միայնակ, դրա մասին խոսելը շուտ է»,- «ՓԱԿTV»-ի եթերում ասել է ԴՕԿ կուսակցության հիմնադիր Վարդան Ղուկասյանը:

Նա հայտնել է, որ չի բացառում, որ ԱԺ-ում կկազմեն կոալիցիա. «Մենք պատրաստ ենք կոալիցիա կազմել ԱԺ-ում ցանկացած ռեալ ընդդիմադիր ուժի հետ»,- ընդգծել է Ղուկասյանը։

Լրագրողների համար դատական նիստերի տեսանկարահանումը և ձայնագրումը, դրանց հրապարակումը լինելու է արգելված

«Մեր ձևով» շարժման անդամներն Արմավիրի մարզի գյուղերում ներկայացրել են գյուղական համայնքների զարգացման իրենց տեսլականը

Արփինե Սարգսյանն անձամբ է ղեկավարում Փարաքարի համայնքապետի եւ նրա ընկերոջ սպանության գործով իրավապահների աշխատանքները

Քաղաքական դասը բեթար ա, քանի որ ամեն ինչից զատ նաեւ շառլատան ա․ Արգիշտի Կիվիրյան

Եվս մի հաստատում, որ ՔՊ-ն է կազմակերպել Փարաքարի համայնքապետի դեմ ահաբեկչությունը

Քանդակագործի երազանքը կատարվեց

Բյուջեի նախագծում բանակին և գիտությանը ուղղվող ծախսերը պետք մշտապես ավելացվեն և ոչ թե կրճատվեն

