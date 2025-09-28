28/09/2025

Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրություններ են. պայքարի մեջ է 15 կուսակցություն

Մոլդովայում խորհրդարանական ընտրությունները սկսվել են ընդդիմության նկատմամբ աննախադեպ ճնշման պայմաններում։

Դրանք անցկացվում են համամասնական համակարգով։

Ընտրատեղամասերը բաց կլինեն ՀՀ ժամանակով ժամը 8:00-ից մինչև 22:00-ը։

Երկրում բացվել է ավելի քան 2200 ընտրատեղամաս, իսկ արտասահմանում՝ 301-ը։

Խորհրդարանում տեղերի համար կպայքարի 15 կուսակցություն, չորս դաշինք և չորս անկախ թեկնածու։

Մոլդովայի խորհրդարանում կա 101 տեղ։ Ընտրվելու համար անկախ թեկնածուները պետք է հաղթահարեն ձայների երկու տոկոսի, կուսակցությունները՝ հինգ տոկոսի, իսկ դաշինքները՝ յոթ տոկոսի շեմը։

Հիմնական դիմակայությունը կընթանա իշխող «Գործողություն և համերաշխություն» կուսակցության, որը կապված է նախագահ Մայա Սանդուի հետ, և միավորված ընդդիմության միջև, որը ներկայացված է «Հայրենասիրական դաշինքով»։ Այն ներառում է չորս քաղաքական ուժեր՝

«Մոլդովայի ապագան», որը գլխավորում է նախկին վարչապետ Վասիլե Տարլևը,

«Սոցիալիստական կուսակցությունը», որը գլխավորում է նախկին նախագահ Իգոր Դոդոնը,
«Կոմունիստական կուսակցությունը», որը գլխավորում է նախկին նախագահ Վլադիմիր Վորոնինը,

«Մոլդովայի սիրտը», որը գլխավորում է Գագաուզիայի նախկին նահանգապետ Իրինա Վլահը։

Ե՛վ «Գործողություն և համերաշխություն»-ը, և՛ ընդդիմությունը մեծ նշանակություն են տալիս ընտրություններին, քանի որ Մոլդովայի խորհրդարանը ազդում է կառավարության և դատական համակարգի ձևավորման վրա։

