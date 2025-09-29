29/09/2025

Բախվել են ավտոմեքենաներ․ կան տուժածներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 29/09/2025 1 min read

Սեպտեմբերի 29-ին, ժամը 00։01-ին Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն տեղեկություն է ստացվել, որ Արմավիրի մարզի Նորապատ-Մրգաշատ ավտոճանապարհին տեղի է ունեցել ՃՏՊ, կա տուժած․ անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ Մրգաշատ գյուղի 1-ին փողոցի սկզբնամասում բախվել են «Opel» և «Volkswagen» մակնիշների ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով «Volkswagen» մակնիշի ավտոմեքենան շրջվել է:

Մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը՝ երկու տուժած հոսպիտալացվել է բժշկական կենտրոն։

Փրկարարները սահմանազատել են տարածքը, հոսանքազրկել ավտոմեքենաները և փակել «Opel» մակնիշի ավտոմեքենայի գազի բալոնի փականը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարմարիկ գյուղում ավտոկռունկ է շրջվել․ կռունկավարը տեղում մահացել է. Լուսանկար

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական դեպք. մարելով կրակը, հայտնաբերվել է տղամարդու մոխրացած մարմին

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարտությունից հետո Արցախում այլևս անհնար էր ապրել

28/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Այսուհետև ցանկացած տեսակի ինֆարկտով հիվանդը կարող է ստենտավորվել պետպատվերով, եթե ցուցանիշները համապատասխանեն

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չորս օրում՝ չորս սպանություն․ պետությունը դադարել է կատարել իր առաքելությունը

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես պայքարելու եմ այնքան ժամանակ, որքան կներեն իմ ֆիզիկական ուժերը․ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի սցենարը կարող է կրկնվել Հայաստանում․ Լուսանկար

29/09/2025 infomitk@gmail.com