29/09/2025

Հայաստանի հարցում միջազգային հանրությունն ի՞նչ աշխարհակարգի շուրջ է համաձայնության գալու

infomitk@gmail.com 29/09/2025 1 min read

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը Հայաստանի փորձագիտական հանրության կողմից տրամագծորեն ներհակ գնահատականի է արժանացել:

Այս ֆոնին, թերևս, ուշադրության ավելի արժանի են նրանք, ովքեր տեսակետ են գենարացնում, որ նրա մատուցած խաղաղությունն «արժանապատիվ չէ, թուրք-ադրբեջանական հարկադրանքի հետ հաշտողականություն է»:

Խնդիրը խորքային է և, ըստ էության, հանգում է նրան, թե Հայաստանի համար ո՞ր խաղաղությունը կարող էր «արժանապատիվ և ոչ հաշտովաղական» լինել: Իսկ դա իր հերթին ծնում է այլ հարցադրում. «Հնարավո՞ր էր առանց երկրորդ կամ երրորդ պատերազմում ռազմական ջախջախիչ հաղթանակի Ադրբեջանին պարտադրել 1994 թ. մայիսի 12-ին հասատատված ստատուս-քվոն»:

Որքան էլ դառը, ցավալի կամ ողբերգական լինի, պետք է ընդունել, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման մեր համազգային իղձն ավելի քան քառորդ դար դա է եղել՝ «ազատագրված բոլոր տարածքները Հայաստանի անբաժանելի մաս են»,- և ոչ մի իշխանություն «զիջողականության գնալու մանդատ չունի»:

Անշուշտ, քառասունչորսօրյա պատերազմի սանձազերծման և պարտության պատճառները չի կարելի միանշանակորեն հասցեագրել մեր ազգային կամ պետական քաղաքականությանը, բայց դինամիկ փոխվող և վտանգաշատ արտաքին քաղաքական միջավայրում Հայաստանը մի խնդիր ունի՝ միջազգային աջակցություն համախմբել Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման և խաղաղության հաստատման իր նպատակադրվածության շուրջ:

Մենք ունենք իրավիճակ, երբ ազգային նպատակը ոչ թե նախընթաց ռազմական հաջողությունների կարոտախտի, այլ գալիք խաղաղության փայփայումն է:

Ինքնախարազանման կամ նիհիլիզմի որևէ «շքահանդես» Հայաստանին հակացուցված է: Վկայությունը Հայաստանի վարչապետի արժանապատիվ և կառուցողական ուղերձներն են առ միջազգային հանրություն:

Ոչ ոք երաշխավոր չէ, թե վաղը միջազգային հանրությունն ի՞նչ աշխարհակարգի շուրջ է համաձայնության գալու: Խաղաղության հայկական «խաչմերուկը» Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և նրա նկատմամբ իրավազորության նախագիծ է: Հայաստանը խաղաղության փորձությունը հաղթականակով անցնելու գերխնդիր ունի:

Բաց մի թողեք

1 min read

Բայց ո՞վ է տեղյակ, թե ինչ գիտի Փաշինյանը, որ մենք չգիտենք

28/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի խնդիրն է՝ ոչ թե ուրիշներից ակնկալել հաջորդ պատերազմի կանխումը, այլ …

27/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անսանձ բռնապետ Ալիևի «սանձահարումը», Հայաստանս, ցավոք, լուսանցքում

26/09/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Այսուհետև ցանկացած տեսակի ինֆարկտով հիվանդը կարող է ստենտավորվել պետպատվերով, եթե ցուցանիշները համապատասխանեն

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Չորս օրում՝ չորս սպանություն․ պետությունը դադարել է կատարել իր առաքելությունը

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես պայքարելու եմ այնքան ժամանակ, որքան կներեն իմ ֆիզիկական ուժերը․ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

29/09/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայի սցենարը կարող է կրկնվել Հայաստանում․ Լուսանկար

29/09/2025 infomitk@gmail.com