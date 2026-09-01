Ի՞նչ են բացահայտում 248 գրքերը Կայա Կալլասի մասին

ԵՄ-ի գլխավոր դիվանագետը հայտնի գրքասեր է։ Բայց ի՞նչ կարող է նրա գրապահարանը մեզ պատմել Եվրոպայի դիվանագիտությունը ղեկավարող քաղաքական գործչի մասին։
Ակտիվորեն ղեկավարելով ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը աշխարհի ամենախիստ հարցերի շուրջ, Կայա Կալլասը դեռևս ժամանակ է գտնում աշխատանքից դուրս կարդալու… ավելի շատ արտաքին քաղաքականության մասին։
ԵՄ գլխավոր դիվանագետը և Էստոնիայի նախկին վարչապետը հաճախ է խոսում ընթերցանության հանդեպ իր սիրո մասին, ելույթներում մեջբերելով իր սիրելի հեղինակներին և նրանց հետ անձնական հանդիպումներով՝ քննարկելու նրանց աշխատանքը։ 2024 թվականի դեկտեմբերին իր վերջին պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր նա կարդացել է առնվազն 52 գիրք, որոնք հրապարակայնորեն կիսվել է, որոնցից բոլորը նա տեղադրել է իր Instagram-ում, որոնց մեծ մասը վերաբերում է միջազգային հարաբերություններին։ Ընդհանուր առմամբ, նա 2017 թվականից ի վեր կիսվել է ավելի քան 200 վերնագրով։
«Գիտեք, իմ ընթերցանության ցանկը բավականին երկար է», – ասաց Կալլասը, որը պաշտոնապես ծառայում է որպես արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության միության բարձրագույն ներկայացուցիչ, հունվարին կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Վերջում, երբ ավարտեմ այս աշխատանքը, շատ խելացի կլինեմ», – կատակեց նա։
Հավաքածուն մանրամասնորեն հետևում է այն թեմաներին, որոնցով Կալլասն ամենաշատն է զբաղվում իր դերում՝ զարգանալով նրա մասնագիտական պարտականություններին զուգահեռ. 24 գիրք Ռուսաստանի և Ուկրաինայի մասին, ինըը՝ Չինաստանի մասին և յոթը՝ Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության մասին։ Ավելի հեռավոր տարածաշրջանները հազվադեպ են հանդիպում, ընդամենը երեք գիրք Արևելյան Ասիայի մնացած մասի մասին և ոչ մեկը՝ Վենեսուելայից դուրս Հարավային Ամերիկայի քաղաքականության մասին։
«Գրքեր կարդալը արժեքավոր առավելություն է, հատկապես այն պատճառով, որ այսօր դա այդքան էլ տարածված չէ», – ասել է Կալլասի թիմի պաշտոնյան։
«Մերձավոր Արևելքի պատերազմները, Ռուսաստանի ագրեսիան և Չինաստանի աճող ազդեցությունը հիմնական աշխարհաքաղաքական խնդիրներ են, ուստի, բնականաբար, դրանք ներառված են Բարձրագույն ներկայացուցչի ընթերցանության ցանկում»։ Նշելով, որ նա ամեն օր հանդիպում է նախարարների, պաշտոնյաների, աշխատակիցների և փորձագետների հետ և ստանում է անթիվ-անհամար տեղեկատվական թերթիկներ, հուշագրեր և տեղեկատվության այլ աղբյուրներ, «գրքերը լավ լրացում են երկարատև թռիչքների ժամանակ», – հավելել է պաշտոնյան։
Իհարկե, միայն ընթերցանության ցանկերը չեն ձևավորել Կալլասի արտաքին քաղաքականության ամբողջական ուրվագծերը։ Սակայն դրանք պատկերացում են տալիս, թե որ քաղաքական թեմաների մասին է հետաքրքրված Եվրոպայի գլխավոր դիվանագետը ավելին իմանալ և որտեղ է նա փնտրում պատասխաններ։
Այսպիսով, ի՞նչ է բացահայտում Կալլասի գրապահարանը Եվրոպայի դիվանագիտությունը ձևավորող անձի մասին։ Պարզելու համար վերանայել է 2017 թվականից ի վեր հանրային ընթերցանության ցուցակներում նրա կողմից ներառված 248 գրքերը և զրուցել 24 հեղինակների հետ։
Հայտնի գրքասեր
Կալլասը Բրյուսելում միակ եռանդուն ընթերցողը չէ, բայց քիչ քաղաքական գործիչներ են այդքան հաճախ խոսում գրականության հանդեպ իրենց սիրո մասին։ 2023 թվականից ի վեր նա տարեկան երկու անգամ հրապարակել է ընթերցանության ցուցակներ Instagram-ում, իսկ դրանից առաջ նա ամեն ամիս գրառումներ է արել իր վերջին ընթերցումների մասին բլոգում։
«Ես շատ եմ կարդում, բայց միշտ ազդվում ես վերջերս կարդացած գրքերից», – ասել է Կալլասը 2025 թվականին։
Քաղաքագետ Իվան Կրաստևը, որը համահեղինակել է 2019 թվականի «Լույսը, որը ձախողվեց. Հաշվեհարդար» գիրքը, որը պատմում է, թե ինչու լիբերալիզմը չտարածվեց Արևելյան Եվրոպայում, ասել է, որ Կալլասը կապ է հաստատել իր հետ նրա գիրքը կարդալուց հետո։ Նա փորձում էր գտնել հրատարակիչ, որը կթարգմաներ այն իր մայրենի էստոներեն, ասել է նա։ Թարգմանությունը վերջապես լույս է տեսել 2022 թվականին։
Երբ Կալլասը վարչապետ էր, նրա կառավարությունը նմանապես առաջ էր մղել քաղաքագետ Մարկ Լեոնարդի «Անխաղաղության դարաշրջանը. Ինչպես է կապը առաջացնում հակամարտություն» գրքի թարգմանությունը, որը, նրա խոսքով, «հաճախ մեջբերում է»։
«Հետաքրքիր է, հատկապես, երբ բարձր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքական գործիչը գիրք է կարդում», – ասել է Կրաստևը։ «Նրանք փորձում են իմաստավորել իրենց սեփական փորձը» և «փորձում են պատասխանել որոշ հարցերի, որոնց հետ [իրենք] պայքարում են»։
Իրոք, Կալլասի գրքերի ընտրությունը, կարծես, ճշգրիտ արտացոլում է նրա նախատեսված դիվանագիտական այցելությունները: Այս տարվա հունիսին ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովի համար Չեռնոգորիա այցելելիս, բարձրաստիճան դիվանագետը կարդացել էր Բոսնիայում 1995 թվականի Դեյթոնի համաձայնագրերի ճարտարապետ Ռիչարդ Հոլբրուքի և Սերբիային Կոսովոյից դուրս բերելը ստիպող 1999 թվականի Կումանովոյի համաձայնագրի միջնորդ Մարթի Ահտիսաարիի հուշագրությունները։
«Այսօր նույնպես շատ բան կա սովորելու, և իրականում շատ զուգահեռներ», – հուլիսին ասել է Կալլասը Հոլբրուքի գրքի մասին։
Մեկ ամիս անց Սարաևո մեկնելուց առաջ նա կապ է հաստատել Շվեդիայի նախկին վարչապետ և Բոսնիա և Հերցեգովինայի հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Կարլ Բիլդտի հետ՝ նրա 1998 թվականի «Խաղաղության ճանապարհորդություն. Պայքար խաղաղության համար Բոսնիայում» գրքի վերաբերյալ, որը հուշագրություն է նրա տարածաշրջանում աշխատանքի մասին։
«Նա ինձ հաղորդագրություն ուղարկեց և ասաց. «Ես կարդում եմ ձեր գիրքը, և այն ինձ շատ է դուր գալիս»։ Եվ ես ասացի. «Ինչպե՞ս եք ձեռք բերել այն», – ասել է Բիլդտը, կատակելով, որ գիրքը հրատարակվել է գրեթե երեք տասնամյակ առաջ։ «Նա ուզում էր խորանալ պատմության մեջ… և դա կարող է օգտակար լինել»։
Տարվա սկզբին, ԱՄՆ-ի կողմից Վենեսուելայի առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի բռնի գերեվարումից հետո, Կալլասը նաև վերցրեց հարավամերիկյան երկրի մասին երկու գիրք՝ «Կոմանդանտե. Ուգո Չավեսի Վենեսուելան» և «Իրավիճակը երբեք այնքան վատ չէ, որ ավելի վատ չլինի. Վենեսուելայի փլուզման մեջ»։
«Նա իմ ճանաչած ամենաընթերցված մարդկանցից մեկն է», – ասաց Մարիետյե Շաակեն, նրա ընկերուհին և նախկին լիբերալ Եվրախորհրդարանի անդամ, որը ծառայել է Կալլասի հետ Եվրախորհրդարանում: «Այդ խորությունը ձևավորել է նրա մտածողությունը և կարիերան»։
Ի՞նչ կա գրադարանում
Այս հոդվածի համար վեց հեղինակներ հատուկ նշել են Կալլասի Մոսկվայի նկատմամբ կռվարար դիրքորոշումը՝ որպես իրենց գրքերում տեղ գտած ուղերձների արձագանք, ինչը, թերևս, զարմանալի չէ, քանի որ Կալլասը զգուշացրել էր Ռուսաստանի կողմից Եվրոպային սպառնացող վտանգի մասին դեռևս 2021 թվականին՝ վարչապետի իր առաջին ժամկետի ընթացքում։
«Այն, ինչ հիմա կատարվում է Ուկրաինայում, այն է, ինչի մասին ես կարդում էի մեր սեփական պատմության գրքերում», – ասել է նա Vogue Greece-ին 2023 թվականին։
2023 թվականի «Կույր կողմ» (Les aveuglés) գրքի հեղինակ Սիլվի Կաուֆմանը, որը պնդում է, որ Գերմանիան և Ֆրանսիան չեն ճանաչել ռուսական սպառնալիքը, ասել է, որ իր գիրքը «հաստատում է այն ամենը, ինչ Կալլասը մտածում է» այն մասին, թե ինչպես են ուրիշները նվազեցրել Մոսկվայի ագրեսիան։
Խոսելով իր 2018 թվականի «Ինքնություն» գրքի մասին, լիբերալ ժողովրդավարության հայտնի քաղաքական փիլիսոփա Ֆրենսիս Ֆուկույաման ասել է, որ աշխատությունը պարունակում է «մի տեսակ գաղափարախոսական ճանապարհային քարտեզ՝ ավելի լավ բացատրելու համար, թե ինչի համար ենք մենք պայքարում»։ Նշելով, որ Ուկրաինայի պայքարը Ռուսաստանի դեմ այն գրելու պատճառներից մեկն էր, Ֆուկույաման այնուհետև գովաբանել է գլխավոր դիվանագետի աջակցությունը երկրին։
Կալլասը նաև լայնորեն կարդացել է Իսրայել-Պաղեստին հակամարտությունը, որի վերաբերյալ նրա դիրքորոշումը գրավել է ինչպես ուշադրություն, այնպես էլ հակասություններ Բրյուսելում։
Եվրահանձնաժողովի իր գործընկերներից շատ ավելի քննադատաբար վերաբերվող Իսրայելին, Կալլասը, ըստ տեղեկությունների, հունիսին փակ դռների հետևում կայացած հանդիպման ժամանակ համեմատել է իրավիճակը Հարավային Աֆրիկայի ապարտհեյդի ժամանակ, ինչը ստիպել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարին խզել շփումները։
Կալլասի ընթերցանության ցանկում ընդգրկված այս թեմայով երկու հեղինակներ ասել են, որ իր հաղորդած համեմատությունը արտացոլում է իրենց գրքերում ներկայացված փաստարկները, իսկ 2024 թվականի Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր Նաթան Թրալն ասել է, որ իր «նպատակն է գրել [«Աբեդ Սալամայի կյանքից մեկ օր. Երուսաղեմի ողբերգության անատոմիա»]՝ ազդել իր նման մարդկանց վրա»։
«Այն փաստը, որ նա եկել է այն եզրակացության, որ Իսրայելը ապարտհեյդ է կիրառում, ինձ համար շատ ողջունելի է», – ասել է նա։
«Ես բացատրում եմ ապարտհեյդի ասպեկտները, և հուսով եմ, որ նա կտեսնի, որ իր դատողությունը հիմնավորված է», – կրկնեց «Պաղեստինցիներ և իսրայելցիներ. Հակամարտության կարճ պատմություն» գրքի հեղինակ Մայքլ Սքոթ-Բաումանը։
Սակայն Կալլասի ցուցակներում ընդգրկված ոչ բոլոր հեղինակներն են հավանություն տալիս նրա արտաքին քաղաքականության որոշումներին, երբ խոսքը վերաբերում է իրենց մասնագիտացման թեմաներին։
Օրինակ՝ Քիմ Գաթասը, որը գրել է իր «Սև ալիք» գիրքը Մերձավոր Արևելքի մասին, ասել է, որ Կալլասը չափազանց պասիվ է եղել Իսրայել-ԱՄՆ Իրանի դեմ պատերազմի հարցում։ «Դա լավ քաղաքականություն չէ։ Ես կհուսայի, որ իմ նման գրքեր կարդալը կարող է օգնել նրա նման քաղաքական գործիչներին պատրաստվել, մասնավորապես այնպիսի պահերի համար, ինչպիսին մենք հիմա ենք»։
ԱՄՆ ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, որը վաղուց պաշտպանում էր Իրանում ռեժիմի փոփոխությունը, ասել է, որ ինքը նույնպես ցանկանում էր, որ Կալլասն ավելի շատ ներգրավված լիներ՝ չնայած աջակցելով նախագահ Դոնալդ Թրամփի ռազմական գործողությանը։
Նա նաև նշեց, որ Կալլասի անկեղծ ոճը կարող էր ԱՄՆ-ն ավելի օտարացնել ԵՄ-ից, քանի որ նրա մեկնաբանությունները, որոնք պաշտպանում էին դաշինքի ինքնիշխանությունը, «[Թրամփին] պատրվակ էին տալիս անել այն, ինչ նա, հավանաբար, ուզում է անել»։
Քննադատությունը տարածվեց նաև Մերձավոր Արևելքի սահմաններից դուրս։ Ռոբերտ Դ. Կապլանը, 1993 թվականի «Բալկանյան ուրվականներ» գրքի հեղինակը, որը, ըստ նրա կենսագիրների, մեծապես ազդել էր ԱՄՆ նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի՝ տարածաշրջանում ռազմական միջամտություն կատարելու նախնական դժկամության վրա, ասել է, որ Կալլասի ոչ քաղաքական պահերը «կարող են լինել բաներ, որոնց համար նա մասամբ կզղջա ժամանակի ընթացքում»։
«Երբ շատ արագ ես դառնում, հակված ես սխալներ թույլ տալու։ Քանի որ վստահ ես, նույնիսկ ամբարտավան ես», – ասել է Կապլանը։
Նախապես ամրագրեք
Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ համաշխարհային գործերի և գլոբալ դիվանագիտության մասին չէ. Կալլասի վերջին քաղաքական որոշ դժվարություններ մի փոքր ավելի մոտ են նրան։
Վերջին ամիսներին գլխավոր դիվանագետը պարտվեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ դաշինքի արտաքին քաղաքականության շուրջ պայքարում, մինչդեռ նրա դիվանագիտական ծառայությունը՝ Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունը, դժվարանում էր համաձայնություն ձեռք բերել բաժանված Եվրոպայում։
Այսպիսով, Բրյուսելում վարձակալության գրեթե ավարտին մոտենալուն զուգընթաց, Կալլասի համար գուցե ավելի լավ ժամանակ չլինի ևս մի քանի գիրք կարդալու համար՝ մի ռազմավարության, որին նա դիմել է նախկինում։
Վարչապետ լինելու տարիներին, 2023 թվականի մի փոդքասթի ժամանակ Կալլասը հիշեց, թե ինչպես էր մի ժամանակ արտաքին քաղաքականությունը համարում իր ամենամեծ քաղաքական թուլությունը՝ մինչև գրքերին դիմելը։ «Դա այլևս իմ թուլությունը չէ, քանի որ ես շատ բան եմ կարդացել այս մասին», – ասաց նա։
Հնարավոր է, որ այս անգամ Բրյուսելն է նրան կրկին ուղարկելու խաղադաշտ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն կարիք ունի եվրոպական թվային գործակալության՝ կիրարկման բացը լրացնելու համար. Լուսանկար
6 հարց, որոնք կձևավորեն Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ժառանգությունը
Պատերազմը, Թրամփը և … խոզերը գերիշխում են Դանիայում