29/09/2025

29-ամյա քաղաքացուն առևանգել են, ծեծել, փորձել խեղդել. նրանից և ընկերներից պահանջել են 15 հազարական դոլար

Քրեական ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության ծառայողները օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզել են, որ սեպտեմբերի 18-ին Բյուրեղավանի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդը մեկ այլ անձի հետ իր BMW մակնիշի մեքենայով 29-ամյա համաքաղաքացուն բռնի տեղափոխել են Նոր Գեղի գյուղի «Խնձորի այգիներ» կոչվող հատվածում գտնվող կիսակառույց շինություն, որտեղ նրանց է միացել նաև Նոր Գեղիի բնակիչ 30-ամյա երիտասարդը:

Այս մասին հայտնում են ՆԳՆ-ից:

Վիճաբանության ժամանակ վերջինս փորձել է խեղդել 29-ամյա երիտասարդին, որը, սակայն, դանակով հարվածելով նրա ոտքին, փորձել է փախչել, ինչը չի հաջողվել: Այդ ընթացքում 30-ամյա երիտասարդն ատրճանակից կրակոց է արձակել:

Միջադեպի ընթացքում նրանց են միացել նաև մի խումբ այլ անձինք, այնուհետև շինություն են տարվել 29-ամյա երիտասարդի երկու ընկերները, որոնք նույնպես ծեծի են ենթարկվել: Նրանց իրենց կամքին հակառակ կիսակառույց շինությունում պահել են մի քանի ժամ, ապա վերցրել են բջջային հեռախոսները և բաց թողել՝ յուրաքանչյուրից պահանջելով տասնհինգ հազար դոլար։

Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

Բյուրեղավան քաղաքի բնակիչներ՝ 23-ամյա և 28-ամյա, Նոր Գեղիի բնակիչ 30-ամյա երկու երիտասարդ ձերբակալվել և ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմին։

Կատարվում է նախաքննություն:

ՊՆ պաշտոնատար անձինք մեղադրվում են հափշտակություն և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար. նախաքննության ավարտ

Հերթական uպանությունն է տեղի ունեցել այս անգամ Կապան քաղաքում. ի՞նչ է կատարվել

Որն է Արաքս գյուղում 39-ամյա տղամարդու սպանության պատճառը, ով է սպանողը․ Մանրամասներ

ՊՆ դիմաց՝ ծնողների և ոստիկանների միջև սկսվեց քաշքշոց

Նախաճաշ, որի ժամանակ փորձել են ճնշում գորշադրել գործարարների վրա

Կապարակնքված լցակայանը շարունակում է գործել Վաղարշապատ համայնքի նախկին և ներկա ղեկավարների հովանավորությամբ

Երաժշտություն դասագիրքն ինչ մասին է, ով ասես կա՝ աստղիկներից մինչև կոմպոզիտորներ

