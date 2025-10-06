Կառավարության շենքի դիմաց անհետ կորած և զոհված զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում ընդդեմ ձերբակալությունների

Սեպտեմբերի 29-ին ՊՆ շենքի մոտ տեղի ունեցած քաշքշուկի առթիվ ՊՆ և ՌՈ ծառայողների հաղորդման հիման վրա նախաձեռնված վարութի շրջանակներում ձերբակալվել են անհայտ կորած անձանց հարազատներ Արսեն Ղուկասյանը և Ապիջան Սարգսյանը:
Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու համար: Այս պահին կառավարության շենքի դիմաց անհետ կորած և զոհված զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում ընդդեմ այս ձերբակալությունների:
Ժամը 18-ից ՀՀ կառավարության շենքի դիմաց անհետ կորած և զոհված զինծառայողների ծնողները բողոքի ակցիա են իրականացնում ընդդեմ այս ձերբակալությունների:
Սեպտեմբերի 29-ին ՊՆ շենքի մոտ տեղի ունեցած քաշքշուկի դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ձերբակալված երկու անձանցից մեկն ազատ է արձակվել:
Այս մասին հայտնեցին Քննչական կոմիտեից: Ազատ արձակված քաղաքացին Ապիջան Սարգսյանն է:
