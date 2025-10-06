06/10/2025

Շենգավիթի վարչական շրջանի ժ/պ-ն հրաժարական է տվել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 06/10/2025 1 min read

Շենգավիթ վարչական շրջանի թաղապետ Անդրանիկ Մինասյանը սոցցանցի իր էջում տեղեկացրել է, որ հոկտեմբերի 10-ից դադարեցնելու է աշխատանքային գործունեությունը:

«Մենք միասին անցել ենք բազմաթիվ դժվարությունների միջով, բայց նաև ունեցել ենք նշանակալի ձեռքբերումներ, ի նպաստ մեր համայնքի զարգացմանը։ Ձեր աջակցությունն ու հավատը դարձան այն ուժը, որով հնարավոր եղավ իրականացնել բազմաթիվ ծրագրեր, կյանքի կոչել նոր գաղափարներ։

Յուրաքանչյուրիդ մասնակցությունը, ջանքերն ու նվիրվածությունը շարունակելու են լինել հետագա հաջողությունների գրավականը։

Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ՝ վստահության և աջակցության համար։ Վստահ եմ, որ մեր վարչական շրջանը շարունակելու է առաջընթացի ճանապարհը՝ առաջնորդվելով միասնական նպատակներով ու արժեքներով։

Թող ձեր ընտանիքներում միշտ լինի սեր, խաղաղություն և բարօրություն»։

Շենգավիթի թաղապետի ԺՊ-ն հրաժարական է տվել

Բաց մի թողեք

1 min read

Փողոցային պայքար է լինելու

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

44–օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը չի դրվի հանրային քննարկման, այլ ուղարկվելու է ԱԺ արխիվ

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է Միքայել Աջապահյանի դատավճիռը կայացրած դատավորը` Արմինե Մելիքսեթյանը, նրան կզրկեն փաստաբանի արտոնագրից․ Լուսանկար

03/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

… Ու ես սկսեցի հայհոյել

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեդրակ Քոչարյանը դատի է տվել Աննա Վարդապետյանին

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փողոցային պայքար է լինելու

06/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպիտակ տունը հայտնել է, թե հաջորդիվ ով կլինի ԱՄՆ նախագահը

06/10/2025 infomitk@gmail.com