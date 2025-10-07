07/10/2025

Ես ինձ ավելի լավ եմ զգում, քան 30-40 տարի առաջ․ Թրամփ

infomitk@gmail.com 07/10/2025 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր ինքնազգացողությունն այժմ լավ է կամ նույնիսկ ավելի լավ, քան երեք տասնամյակ առաջ: Այս մասին փոխանցում է ՏԱՍՍ-ը։

«Կարծում եմ՝ ես հիանալի եմ դիմանում»,-ասել է 79-ամյա ամերիկացի առաջնորդը Newsmax հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում՝ պատասխանելով հաղորդավարի՝ ինքնազգացողության մասին հարցին։

«Ես ինձ նույն կերպ կամ նույնիսկ ավելի լավ եմ զգում, քան 30 տարի առաջ։ Ես իսկապես ինձ ավելի լավ եմ զգում, քան 30-40 տարի առաջ»,- ասել է նա։

