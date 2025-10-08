08/10/2025

Թող Էջմիածինը շարունակի մնալ հայության հավատքի և ազգային միասնության խորհրդանիշը. Արգիշտի Մեխակյան

08/10/2025

Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արգիշտի Մեխակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Էջմիածնի հիմնադրման 2710-ամյակի առիթով.

«Սիրելի՛ քաղաքացիներ, հարգելի՛ հայրենակիցներ,

Շնորհավորում եմ բոլորիս մեր քաղաքի՝ հավերժական Էջմիածնի հիմնադրման 2710-ամյակի կապակցությամբ։

Այսօր մենք տոնում ենք ոչ միայն քաղաքի տարեդարձը, այլև հազարամյակների պատմություն ունեցող մի մշակույթի, հավատքի ու պետականության հզոր խորհրդանիշի ծնունդը։ Էջմիածինը քաղաք է, որտեղ անցյալն ու ներկան միահյուսվում են՝ դառնալով հայության հոգևոր կենտրոն, քաղաք, որն իր պատմությամբ ու մշակույթով հպարտության աղբյուր է յուրաքանչյուր հայի համար։

Այստեղ է ծնվել մեր հավատքի խորհրդանիշը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը, որը դարեր շարունակ եղել է ոչ միայն հոգևոր կյանքի կենտրոն, այլև մեր ազգային ինքնության ամուր հենարանը։

Այսօր, երբ մեր քաղաքը նշում է իր 2710-ամյակը, յուրաքանչյուրիս պարտքն է նոր շունչ հաղորդել այս սուրբ քաղաքին՝ սիրել, պահպանել ու զարգացնել այն նույն նվիրվածությամբ, որով մեր նախնիներն են կառուցել։

Մեր առաքելությունն է շարունակել այդ ճանապարհը՝ ստեղծելով նոր հնարավորություններ, զարգացնելով ենթակառուցվածքները, խթանելով մշակույթն ու կրթությունը և ամենակարևորը՝ պահելով համերաշխությունն ու համայնքային միասնական ոգին։

Էջմիածինը միշտ եղել է մի վայր, որտեղ անցյալը խոսում է ներկայի հետ, որտեղ յուրաքանչյուր քար կրում է պատմություն, իսկ յուրաքանչյուր էջմիածնեցի՝ պատասխանատվություն իր քաղաքի, իր ժողովրդի ու իր հայրենիքի հանդեպ։

Թող այս տոնական օրը հիշեցնի մեզ, որ միասնականությամբ և նվիրումով ենք կարողանում պահել ու զորացնել մեր քաղաքը։ Թող խաղաղություն տիրի յուրաքանչյուրիս ընտանիքում, բարգավաճում՝ յուրաքանչյուր գործում, և հավատ՝ յուրաքանչյուրի սրտում։

Շնորհավորում եմ բոլոր էջմիածնեցիներին՝ մաղթելով անսահման սեր մեր քաղաքի հանդեպ, հաջողություն բոլոր նախաձեռնություններում և նոր ձեռքբերումներ մեր համայնքի զարգացման ճանապարհին։

Թող Էջմիածինը շարունակի մնալ հայության հավատքի, մշակույթի և ազգային միասնության խորհրդանիշը՝ հավերժ վառ պահելով մեր ժողովրդի հոգևոր լույսը։

Էջմիածինն ապրի, վեհանա և հավերժ փայլի իր 2710-ամյա փառքով»։

