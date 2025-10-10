10/10/2025

Կրկին գողացել են ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի ավտոմեքենայի կողային հայելիները

infomitk@gmail.com 10/10/2025 1 min read

Կրկին գողացել են ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի ավտոմեքենայի կողային հայելիները։

Այս մասին պատգամավորը հայտնել է սոցցանցի իր էջում՝ սթորի բաժնում։

Հիշեցենենք, որ մոտ մեկ  ամիս առաջ նորից գողացել էին պատգամավորի մեքենայի հայելիները։

