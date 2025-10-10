Կրկին գողացել են ԱԺ ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի ավտոմեքենայի կողային հայելիները

Կրկին գողացել են ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանի ավտոմեքենայի կողային հայելիները։
Այս մասին պատգամավորը հայտնել է սոցցանցի իր էջում՝ սթորի բաժնում։
Հիշեցենենք, որ մոտ մեկ ամիս առաջ նորից գողացել էին պատգամավորի մեքենայի հայելիները։
