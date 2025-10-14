14/10/2025

Շենգավիթի վարչական նախկին ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանի կալանքը մեղմացվել է

infomitk@gmail.com 14/10/2025 1 min read

ՔՊ-ի Շենգավիթի տարածքային կառավարման խորհրդի նախագահ Տիգրան Մակարյանին ծեծի ենթարկելու և նրա ազատությունը սահմանափակելու համար մեղադրվող, տնային կալանքի տակ գտնվող Շենգավիթի վարչական նախկին ղեկավար Ռազմիկ Մկրտչյանի խափանման միջոցը, «Հրապարակ»-ի տեղեկություններով, դատարանն այսօր փոխել է`կիրառելով վարչական հսկողություն, համակցված` բացակայելու արգելքով:

Տեղեկացանք, որ մեղմացվել է նաեւ գործով անցնող կնոջ` Տաթեւիկի խափանման միջոցը, կիրառվել է ավելի մեղմ միջոց։

Ի դեպ, մեզ նաեւ ասացին, որ գործն առաջիկայում դատարան կմտնի։

Նշենք, որ մեղադրանքն առաջադրելուց օրեր առաջ Ռազմիկ Մկրտչյանը պաշտոնից հրաժարական տվեց, որը զբաղեցնում էր 2018֊ից, նա մշտապես հայտնվել է սկանդալային պատմություններում։

Ամիսներ առաջ Տ.Մակարյանին իր ընկերների հետ ծեծելուց հետո նա կալանավորվեց, կարճ ժամանակ անց` ՔՊ-ականին դատարանն ազատեց բանտային կալանքից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սամվել Կարապետյանի մեղադրանքը փոփոխվել է. Այս գործողություններն իրական տրամաբանությունից դուրս են

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արամուսում ամուսինները գնացել են գազար հավաքելու, այդ ընթացքում 61-ամյա տղամարդը հրազենով սպանել է նրանց

13/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

12-ամյա երեխան տնից հեռացել է, քանի որ 36-ամյա հայրը իրեն ենթարկել է ֆիզիկական ներգործության. Լուսանկար

12/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Հյուսիս-հարավը» բավարարում է Իրանի և Ռուսաստանի շահերը, բայց հակադրվում Թուրքիային և Ադրբեջանին

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հպարտության հետ զուգահեռ՝ երեխաների ուղեկիցն է անսահման կարոտը. կապիտան Արսեն Ահանյանն անմահացել է հոկտեմբերի 13-ին. Լուսանկարներ

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Կարապետյանի դատական նիստը արագացրել են, որ ակցիան դատարանի մոտ չկայանա․ Լուսանկար

14/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի կինն ու աղջիկը մասնակցում են Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրություններին

14/10/2025 infomitk@gmail.com