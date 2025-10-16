17/10/2025

Արթուր Սարգսյանի հայրը առողջական ծայրահեղ ծանր վիճակում է, դատարանը մերժել է միջնորդությունը

infomitk@gmail.com 16/10/2025 1 min read

Հոկտեմբերի 16-ին Բագրատ Սրբազանի եւ մյուսների գործով դատական հերթական նիստը սկսվեց եւ մեկ ժամ անց՝ հետաձգվեց, քանի որ մեղադրյալներից Տիգրան Գալստյանը ներկա չէր՝ հիվանդանոցում էր։

Մինչ նիստի հետաձգում ԱԺ պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի  պաշտպան Արամ Վարդեւանյանը հայտարարեց, թե անհետաձգելի միջնորդություն պետք է ներկայացնի, սակայն դա կանի դռնփակ նիստում։

30 րոպե դռնփակ կարգով միջնորդությունը քննելուց հետո փաստաբանները լրագրողներին միայն ասացին՝ միջնորդությունը մերժվել է։

Արթուր Սարգսյանի մտերիմներից տեղեկացանք, որ միջնորդությունը վերաբերել է նրան կալանքից անհապաղ ազատ արձակելուն, քանի որ Սարգսյանի 85-ամյա հայրն առողջական լուրջ խնդիրներ ունի՝ սրտի ինֆարկտ է ստացել, ծանր վիրահատություն է տարել, որդու ներկայությունն է անհրաժեշտ։

Նիստը նախագահող իշխանության սրտի դատավոր Կարեն Ֆարխոյանը տեղում մերժել է միջնորդությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀԷՑ-ում ՔՊ-ական նոր «խմբաքանակ» են ստացել․ Լուսանկար

16/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանից քանի հայ վարորդի են «դեպորտ արել»

15/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը սկսեց գրոհը. հոգևորական է ձերբակալվել, թեմի առաջնորդի տուն են խուզարկել․ Լուսանկար

15/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոկտեմբերի 17-ի աստղագուշակ․ Օրը շատ արդյունավետ կանցնի

16/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը ամենազայրացկոտ երկրների ցանկում երրորդն է

16/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔԿ-ն և գործընկերները Ալեքսանդր Կոչուբաեւին ձերբակալելու ձևի ու բովանդակության մասին

16/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Արթուր Սարգսյանի հայրը առողջական ծայրահեղ ծանր վիճակում է, դատարանը մերժել է միջնորդությունը

16/10/2025 infomitk@gmail.com