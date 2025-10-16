16/10/2025

ՀԷՑ-ում ՔՊ-ական նոր «խմբաքանակ» են ստացել․ Լուսանկար

Հուլիսի 18-ից, ինչ ՀԷՑ-ի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանը, ՀԷՑ-ում սկսեցին լայն թափով կադրային փոփոխությունները․ բարձր պաշտոններում նշանակվում են ՔՊ-ականներ, Փաշինյանի աջակիցներ, ՊՎԾ-ում Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ աշխատած անձինք։

Նախորդ ինֆոգրաֆիկայում անդրադարձել ենք նորանշանակ ՔՊ-ականների մի մասին։ Այժմ հրապարակում ենք այլ ՔՊ-ականների անուններ, որոնք աշխատանքի են անցել ՀԷՑ-ում։

Նրանք են՝ Մուշեղ Ներսիսյան — «Եղեգնաձոր» էլ․ ցանցի պետի տեղակալ

Լյուդվիգ Գյուլնազարյան — «Էջմիածին» էլ․ ցանցի պետ (Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը ջախջախիչ պարտություն էր կրել Վալոդիա Գրիգորյանից՝ Փարաքարի ընտրություններում)

Նարեկ Նալբանդյան — «Ստեփանավան» էլ․ ցանցի պետ

Ալիկ Մարտիրոսյան — «Սիսիան» Էլ․ ցանցի պետ

Հայկ Փարվանյան — «Ապարան» Էլ ցանցի պետ

Տիգրան Գյոկչակյան — «Դեբեդ» մասնաճյուղի տնօրենի խորհրդական

Առաջիկայում կանդրադառնանք այլ ՔՊ-ականների և աջակիցների, որոնք պաշտոն են ստացել ՀԷՑ-ում։

ՀԷՑ-ում ՔՊ-ականների նոր «խմբաքանակ» են ստացել

