ՀԷՑ-ում ՔՊ-ական նոր «խմբաքանակ» են ստացել․ Լուսանկար

Հուլիսի 18-ից, ինչ ՀԷՑ-ի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվեց ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանը, ՀԷՑ-ում սկսեցին լայն թափով կադրային փոփոխությունները․ բարձր պաշտոններում նշանակվում են ՔՊ-ականներ, Փաշինյանի աջակիցներ, ՊՎԾ-ում Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ աշխատած անձինք։
Նախորդ ինֆոգրաֆիկայում անդրադարձել ենք նորանշանակ ՔՊ-ականների մի մասին։ Այժմ հրապարակում ենք այլ ՔՊ-ականների անուններ, որոնք աշխատանքի են անցել ՀԷՑ-ում։
Նրանք են՝ Մուշեղ Ներսիսյան — «Եղեգնաձոր» էլ․ ցանցի պետի տեղակալ
Լյուդվիգ Գյուլնազարյան — «Էջմիածին» էլ․ ցանցի պետ (Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը ջախջախիչ պարտություն էր կրել Վալոդիա Գրիգորյանից՝ Փարաքարի ընտրություններում)
Նարեկ Նալբանդյան — «Ստեփանավան» էլ․ ցանցի պետ
Ալիկ Մարտիրոսյան — «Սիսիան» Էլ․ ցանցի պետ
Հայկ Փարվանյան — «Ապարան» Էլ ցանցի պետ
Տիգրան Գյոկչակյան — «Դեբեդ» մասնաճյուղի տնօրենի խորհրդական
Առաջիկայում կանդրադառնանք այլ ՔՊ-ականների և աջակիցների, որոնք պաշտոն են ստացել ՀԷՑ-ում։
