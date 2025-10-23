23/10/2025

Կալանավորը ցած է թռել հիվանդանոցի պատուհանից՝ փորձելով փախչել. ՔԿԾ ծառայողը կանխել է՝ կրակելով ոտքին

Հոկտեմբերի 22-ին՝ ժամը 19։10-ի սահմաններում, հետազոտման նպատակով քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխված «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորված անձը, ցած թռչելով հիվանդանոցի պատուհանից, դիմել է փախուստի։

Քրեակատարողական ծառայությունից հայտնում են, որ ՔԿԾ ծառայողը, սպառելով կալանավորված անձի փախուստը կանխելու բոլոր մյուս միջոցները, մեկ նախազգուշական կրակոց է օդ արձակել, սակայն կալանավորված անձը չի ենթարկվել և անցնելով հիվանդանոցի դարպասից դեպի դուրս՝ շարունակել է փախուստը։

Ծառայողը կրակել է կալանավորված անձի ոտքի շրջանում և այդպիսով կանխել վերջինիս փախուստը։

Կալանավորված անձին ցուցաբերվել է բուժօգնություն․ ըստ բժշկական գնահատման՝ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։

