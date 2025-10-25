«Շողակաթ» հեռուստաընկերությունը փակելու նախագիծն ամբողջությամբ ընդունվել է

ԱԺ-ն ամբողջությամբ ընդունել է «Շողակաթ» հեռուստաընկերությունը փակելու նախագիծը:
Նախագիծը հեղինակել են «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Թագուհի Ղազարյանն ու Սիսակ Գաբրիելյանը։ Պատգամավորներն առաջարկում են կրճատել հանրային կարգավիճակ ունեցող հեռուստաալիքների թիվը՝ 3-ից դարձնելով 2։
Հանրային երեք ալիքներն են՝ «Առաջին ալիքը»՝ որպես հիմնական հեռարձակող, հոգևոր-մշակութային «Շողակաթը» և «Լուրեր» լրատվական ալիքը։
Բաց մի թողեք
Բաքուն սկսել է լուրջ «վտանգներ» ու դրանց հետեւում կոնկրետ «ականջներ» տեսնել
Լարված իրավիճակ․ կարգալույծ եղած Ստեփան Ասատրյանը պղծում է եկեղեցին, չի լքում Հովհաննավանքը
Իշխանությունն օհանավանցիներին խոստացել է կարկուտի դեմ պաշտպանիչ ցանցեր տրամադրել՝ կարգալույծ քահանային աջակցելու դեպքում