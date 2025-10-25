25/10/2025

«Շողակաթ» հեռուստաընկերությունը փակելու նախագիծն ամբողջությամբ ընդունվել է

infomitk@gmail.com 25/10/2025

ԱԺ-ն ամբողջությամբ ընդունել է «Շողակաթ» հեռուստաընկերությունը փակելու նախագիծը:

Նախագիծը հեղինակել են «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Թագուհի Ղազարյանն ու Սիսակ Գաբրիելյանը։ Պատգամավորներն առաջարկում են կրճատել հանրային կարգավիճակ ունեցող հեռուստաալիքների թիվը՝ 3-ից դարձնելով 2։

Հանրային երեք ալիքներն են՝ «Առաջին ալիքը»՝ որպես հիմնական հեռարձակող, հոգևոր-մշակութային «Շողակաթը» և «Լուրեր» լրատվական ալիքը։

