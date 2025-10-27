Այսօրվանից թույլատրվում է բեռնատարների տարանցիկ երթևեկությունը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան, որ ճանապարհով

Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ սկսած այսօրվանից թույլատրվում է բեռնատարների տարանցիկ երթևեկությունը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան և հակառակ ուղղությամբ՝ Հայաստանի տարածքով։ Երթուղին անցնելու է Մարգարա, Եղեգնաձոր, Սիսիան և Գորիս քաղաքներով։
Նրա խոսքով՝ այս նախաձեռնությունը նոր տնտեսական հնարավորություններ է ստեղծում Հայաստանի համար՝ միաժամանակ խթանելով տարածաշրջանային համագործակցությունը և կապերի զարգացումը։ Փաշինյանը նշեց, որ բեռնափոխադրումները կիրականացվեն միջազգային չափանիշներին համապատասխան՝ ապահովելով ճանապարհային անվտանգությունը և մաքսային վերահսկողությունը։
Կառավարության կանխատեսմամբ՝ նոր երթուղու գործարկումը կուժեղացնի առևտրաշրջանառությունը և կնպաստի Հայաստանի՝ որպես տարածաշրջանային տրանսպորտային հանգույցի դերի ամրապնդմանը։
