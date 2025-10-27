27/10/2025

Աննա Հակոբյանի վարսավիրի ամուսինը նշանակվել է «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ պետ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/10/2025 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ՝ Աննա Հակոբյանի վարսավիրի ամուսինը՝ արդրադատության փոխգնդապետ Ռոբերտ Թամարյանն օրեր առաջ նշանակվել է «Երևան-Կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկի պետ։

Հենց այստեղ են գտնվում կալանավորված Բագրատ Սրբազանը, ազատազրկված Միքայել Սրբազանն ու կալանավորված բարերար, գործարար Սամվել Կարապետյանը։

Աննա Հակոբյանի վարսավիրի ամուսինը նշանակվել է «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ-ի պետ

Բաց մի թողեք

1 min read

Գարեգին Միսկարյանը դադարեցնում է իր անդամակացությունը «Նժար» շարժմանը

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահազդ․ Ի Տեր ննջեց Տ. Գիսակ արքեպիսկոպոս Մուրադյանը․ Լուսանկար

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոյեմբերի 2-ին Փաշինյանը Հովհաննավանքում նորից «պատարագի» կմասնակցի

27/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոկտեմբերի 28-ի աստղագուշակ․ Կա մեծ ռիսկ՝ թույլ տալու անհաջող սխալներ

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թարս նստենք և շիտակ խոսենք. Լևոն Ջավախյան

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Աննա Հակոբյանի վարսավիրի ամուսինը նշանակվել է «Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ պետ․ Լուսանկար

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հայտարարել է, որ «սիրում է պատերազմներ դադարեցնել»

27/10/2025 infomitk@gmail.com