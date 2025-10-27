27/10/2025

Երևանում 810 կգ միս է առգրավվել ու ոչնչացվել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 27/10/2025 1 min read

Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը շարունակում է վերահսկողական միջոցառումները միս-մսեղիքի իրացման օբյեկտներում։

Երևանի Խորենացի փողոցում գտնվող (ԳՈՒՄ-ի շուկա), ինչպես նաև մայրաքաղաքի մի շարք այլ վաճառակետերում իրականացվող աշխատանքներին հետևել է նաև Տեսչական մարմնի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը։

Մշտադիտարկման ընթացքում ստուգվել են՝

մսի սպանդանոցային ծագումը հավաստող փաստաթղթի՝ 5-րդ ձևի, առկայությունը,
պահման և վաճառքի սանիտարահիգիենիկ պայմանները,
մսամթերքի պահման համար սահմանված ջերմաստիճանային ռեժիմների պահպանումը։
Տիգրան Պետրոսյանը զրուցել է տնտեսավարողների հետ՝ ընդգծելով, որ վերահսկողական միջոցառումները շարունակական են լինելու, զիջումներ չեն լինելու. ոչ սպանդանոցային ծագման միսը ենթակա է առգրավման և ոչնչացման։

Անմիջապես կազմակերպվել է նաև առգրավված գրեթե 810 կգ ոչ սպանդանոցային ծագման միս-մսեղիքի ոչնչացման գործընթացը, ինչն իրականացվել է տեսուչների հսկմամբ:

Տեսչական մարմինը շարունակելու է հետևողական վերահսկողությունը՝ ապահովելու համար իրավական պահանջի կատարումը և պաշտպանելու սպառողի առողջությունը:

Երևանում 810 կգ միս է առգրավվել և ոչնչացվել

Բաց մի թողեք

1 min read

Այսօրվանից թույլատրվում է բեռնատարների տարանցիկ երթևեկությունը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան, որ ճանապարհով

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով կգնի «Լուկօյլի» մասնաբաժինը, ո՞ւմ պետք է վճարի, կորոշի՝ Պուտի՞նը

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը պատրաստ է թույլատրել ռուսական ապրանքների մուտքը Հայաստան. Օվերչուկ

26/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը հայտարարել է, որ «սիրում է պատերազմներ դադարեցնել»

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում 810 կգ միս է առգրավվել ու ոչնչացվել․ Լուսանկար

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գարեգին Միսկարյանը դադարեցնում է իր անդամակացությունը «Նժար» շարժմանը

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պահի տակ է ասել՝ «Արցախը Հայաստան է և վերջ»․ Միքայելյան

27/10/2025 infomitk@gmail.com