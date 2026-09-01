Մարին Լը Պենի ռիսկային տնտեսական խաղադրույքը

Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան նախագահի թեկնածուն խաղադրույք է կատարում, որ կարող է պահել իր պոպուլիստական խոստումները՝ առանց կորցնելու կենտրոնամետ ընտրողներին, որոնք կարող է անհրաժեշտ լինել հաղթելու համար։
ՓԱՐԻԶ — Մարին Լը Պենի՝ ծայրահեղ աջակողմյան շրջանակներից այն կողմ իր գրավչությունը ընդլայնելու փորձը բախվում է ծանոթ մարտահրավերի. իր հիմնական ընտրողներին ոգևորող խոստումներն են հենց այն խոստումները, որոնք անհանգստացնում են ֆինանսական պահպանողականներին։
Հաջորդ գարնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ առաջին բանավեճի ժամանակ ծայրահեղ աջակողմյան վետերանը ֆրանսիացի ընտրողներին խոստացավ ծախսերի կրճատման հավակնոտ փաթեթ, որը, նրա խոսքով, կվերահսկի երկրի բյուջեի դեֆիցիտը։
Սակայն նա նաև կրկնապատկեց իր խոստումը՝ չեղարկել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կենսաթոշակային բարեփոխումների հիմնական տարրը և հնարավորություն տալ աշխատողներին թոշակի անցնել 62 տարեկանում։
«Ես արդեն լսում եմ, թե ինչ են մարդիկ ասելու… «Սա լրացուցիչ դեֆիցիտ է», – ասաց նա անցյալ շաբաթ միջոցառման ժամանակ, որը կազմակերպվել էր Ֆրանսիայի գլխավոր բիզնես լոբբի՝ Medef-ի կողմից։ «Սա ընտրություն է, որը մենք պետք է կատարենք որպես հասարակություն», – ավելացրեց նա։ «Եվ ես կողմ եմ դրան»։
Քանի որ նրա քարոզարշավը լրջորեն մեկնարկում է, շատերը մտածում են, թե արդյոք ծայրահեղ աջ «Ազգային միավորման» թեկնածուն կվերանայի իր տնտեսական հարթակը՝ իր գրավչությունը ընդլայնելու համար, հատկապես բիզնես առաջնորդների և ավանդական կենտրոնա-աջ ընտրողների շրջանում։
Փոխարենը, նա հստակեցրեց, որ ֆինանսական կարգապահությունը չի լինի իր հիմնական ընտրողներին տված խոստումների հաշվին։
Քաղաքական առումով այդ ընտրությունը կարող է երկու կողմ էլ լինել. կենսաթոշակային խոստումներին հետևելը կարող է ամրապնդել իր հիմնական ընտրողների աջակցությունը, բայց դժվարացնել նրա համար չափավոր ընտրազանգվածի աջակցությունը, որը, հավանաբար, անհրաժեշտ կլինի, եթե նա մտնի Ելիսեյան պալատ։
Ֆրանսիայի պետական ֆինանսները քիչ տեղ են թողնում մանևրելու համար։ Պետական պարտքը հասել է ՀՆԱ-ի 117.5 տոկոսի, մինչդեռ բյուջեի դեֆիցիտը մնում է ԵՄ սահմաններից զգալիորեն բարձր, իսկ փոխառության ծախսերը կտրուկ աճել են։
Medef բանավեճի ժամանակ Լը Պենն ասաց, որ կողմ է բյուջեի դեֆիցիտը ՀՆԱ-ի 3 տոկոսից ցածր պահելու «ոսկե կանոնին», նման Գերմանիայի պարտքի արգելակին։
Նա նաև ասաց, որ շուտով կներկայացնի մոտ 125 միլիարդ եվրոյի ծախսերի կրճատման ծրագիր, այդ թվում՝ միգրացիայի, «անօգուտ» պետական գործակալությունների և Ֆրանսիայի ԵՄ-ում ներդրման հետ կապված բյուջետային կետերի վրա։ Լը Պենը իր մանրամասն ծրագիրը կներկայացնի աշնանը, սակայն Ազգային հանրահավաքի պատգամավոր Ժան-Ֆիլիպ Տանգին ասել է, որ դա կիրականացվի «հինգ տարուց էլ պակաս ժամանակում»։
Սակայն Լը Պենը դեռևս մանրամասն չի բացատրել, թե ինչպես են այդ խնայողությունները իրականացվելու, և մրցակիցները արդեն կասկածի տակ են դնում, թե արդյոք թվերը համընկնում են։ «Մարին Լը Պենը կկործանի Ֆրանսիան», – լրագրողներին ասաց «Les Républicains»-ի պահպանողական թեկնածու Բրունո Ռետայոն Medef միջոցառումից կարճ ժամանակ անց։
Լարվածությունը ի հայտ է եկել նաև նրա սեփական ճամբարում։ Երբ Լը Պենը Medef միջոցառման ժամանակ ներկայացնում էր իր տնտեսական օրակարգը, լուր տարածվեց, որ Ֆրանսուա Դյուրվյեն՝ նրա հիմնական տնտեսական խորհրդականներից մեկը և ավելի մեծ ֆինանսական կարգապահության առաջատար կողմնակիցը, լքում է քարոզարշավը։
Ներքին ճեղքեր
Դյուրվյեն, որը հինգ տարի ոչ պաշտոնապես խորհրդատվություն է տրամադրել Լը Պենին, համարվում է իր կուսակցության և գործարար աշխարհի միջև կամուրջներ կառուցելու գործը։ Նախկին ֆոնդերի կառավարիչ լինելով՝ նա կուսակցության տնտեսական հարցերով հիմնական ձայնն էր։
Սակայն նրա ավելի մեծ ֆինանսական կարգապահության և տնտեսապես լիբերալ քաղաքականության ձգտումը հակասում էր կուսակցության հին գվարդիայի բնազդներին, որը մնում էր կառչած կուսակցության պոպուլիստական դիրքորոշումներին։ Նա նաև «Ազգային միաբանության» նախագահ Ջորդան Բարդելայի՝ Լը Պենի հովանավորյալի հատուկ խորհրդականն էր, ով, ինչպես ենթադրվում էր, կստանձներ քարոզարշավի ղեկը, եթե Լը Պենը ճանաչվեր անընդունակ առաջադրվելու՝ ԵՄ միջոցների յուրացման համար իր մեղավորության դատավճռի պատճառով։
Բարդելան աշխատում էր կուսակցությունը դեպի կենտրոն տանել տնտեսական հարցերով, այդ թվում՝ մեղմացնել Լը Պենի խոստումը կենսաթոշակային տարիքի վերաբերյալ, ինչը Դյուրվյեն պաշտպանում էր ներքին քաղաքականությունը։
Թեև Դուրվյեն հրաժարվեց մեկնաբանել իր հեռանալու ճշգրիտ հանգամանքները, նա անձնական և հրապարակային զրույցներում հստակեցրեց, որ չի զգում, որ կարող է պաշտպանել կուսակցության վերջին դիրքորոշումները իր գործարար կապերին։
«Այն, ինչ ձեռք է բերվել գործարար ներկայացուցիչների միջև եղած արգելքները քանդելու համար, բավականին նշանակալի էր», – ասել է Դուրվյեն՝ հավելելով, որ օգտագործել է իր «հեռանալու ազատությունը»։
Ֆրանսիական հեռուստատեսությամբ Լե Պենին իր հեռանալու մասին հարցնելիս նա ասել է, որ դա նրա «ցանկությունն» էր։
Վստահության խնդիրներ
Քանի որ Ֆրանսիան այն երկրներից է, որոնք ամենաշատն են տուժել համաշխարհային վարկային ծախսերի աճից և գտնվում են վարկանիշային գործակալությունների ուշադիր հսկողության տակ, հարկաբյուջետային հարցերը, անկասկած, մեծ դեր կխաղան քարոզարշավում։
Որպես առաջատար թեկնածու՝ Լը Պենի առաջարկները գնալով ավելի ու ավելի են ուշադրության կենտրոնում։ Հարցումները նրան առաջին տեղում են դնում Ֆրանսիայի ընտրությունների առաջին փուլում՝ մոտ 35 տոկոս ձայներով, և լավ դիրքում է երկրորդ փուլում մրցակիցներին հաղթելու համար։
Տնտեսական ցուցանիշների առումով Լը Պենը երկար ճանապարհ է անցել 2017 թվականից ի վեր, երբ Մակրոնը ջախջախեց նրան բանավեճի ժամանակ՝ ստիպելով նրան կատարել Ֆրանսիան եվրոգոտուց դուրս բերելու այժմ արդեն մոռացված խոստումը։
Ֆրանսիական Odoxa հետազոտական ընկերության կողմից անցյալ շաբաթ հրապարակված հարցման համաձայն՝ հարցվածների 36 տոկոսը նշել է, որ վստահում է Լը Պենին ընտրվելու դեպքում առողջ տնտեսական քաղաքականություն իրականացնելու հարցում՝ ամենաբարձր միավորը բոլոր փորձարկված նախագահական թեկնածուների շրջանում։
Սակայն արդյունքները թաքցնում են ավելի նրբերանգային իրականություն. այս ցուցանիշը մեծապես պայմանավորված է «Ազգային միավորման» ընտրողների աջակցությամբ, որտեղ կենտրոնամետները շատ ավելի քիչ վստահ են։ Լը Պենի առաջատար կենտրոնամետ մրցակիցը՝ նախկին վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը, ավելի լայն աջակցության բազա ուներ այս հարցում։ Դա կարող է վճռորոշ լինել երկրորդ փուլում, որտեղ երկու եզրափակիչի մասնակիցները պետք է համոզեն այն ընտրողներին, ովքեր իրենց օգտին չեն քվեարկել առաջին փուլում։
Հարցումների Opinionway ընկերության փոխնախագահ Բրունո Ժանբարը, որը հարցում էր անցկացրել բիզնես առաջնորդների շրջանում անցյալ շաբաթվա բանավեճից առաջ, ասել է, որ բիզնես մտածողությամբ ընտրողները դեռևս կասկածանքով են վերաբերվում «Ազգային միաբանություն»-ի՝ Ֆրանսիայի տնտեսությունը բարելավելու առաջադրանքին։
Լը Պենի վերադարձը որպես նախագահի թեկնածու խթանում է այդ դինամիկան։ Բարդելան և նրա դաշնակիցները մեծ ուշադրություն էին դարձնում տնտեսապես լիբերալ ընտրողներին դիմելուն և «ստեղծել էին այն տպավորությունը, որ նրանք կարող են ավելի լավ հասկանալ բիզնես աշխարհի սպասումներն ու մարտահրավերները», – ասել է հարցազրուցավարը։
Ի տարբերություն դրա, Լը Պենը վաղուց ի վեր համարվում է բիզնեսի աշխարհի նկատմամբ անհնազանդ, նա քննադատում է Դավոսի նման վայրերում հանդիպող համաշխարհային էլիտաներին և համակրանք է հայտնում Ֆրանսիայի արդյունաբերական կենտրոններում գլոբալիզացիայի ալիքային հետևանքներից տուժած ընտրողներին։
Երբ նա կներկայացնի իր ամբողջական ծրագիրը, որը սպասվում է հաջորդ ամիս, Լը Պենը պետք է ցույց տա կենտրոնամետ ընտրողներին, որ կարող է թվերը աշխատեցնել։
Բաց մի թողեք
Հյուսիսային Մակեդոնիան կարող է նոր վետո կիրառվել Բուլղարիայի կողմից
Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանի ճանապարհը դեպի Ելիսեյան պալատ բախվում է անսպասելի խոչընդոտի
ԵՄ-ն ցանկանում է համոզել Չինաստանին սահմանափակել արտահանումը դեպի ԵՄ