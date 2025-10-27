27/10/2025

Մահազդ․ Ի Տեր ննջեց Տ. Գիսակ արքեպիսկոպոս Մուրադյանը․ Լուսանկար

27/10/2025

Ի Տեր ննջեց Տ. Գիսակ արքեպիսկոպոս Մուրադյանը.

Խորը ցավով հայտնում ենք, որ հոկտեմբերի 25-ին, կյանքի 74-րդ տարում, երկարատև հիվանդությունից վախճանվել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի երիցագույն միաբաններից Տ. Գիսակ արքեպիսկոպոս Մուրադյանը:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբանությունը խորապես սգում են լուսահոգի Գիսակ Սրբազանի մահը:

Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի:

