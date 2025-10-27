Պահի տակ է ասել՝ «Արցախը Հայաստան է և վերջ»․ Միքայելյան

Լրագրողների հետ զրույցում Սասուն Միքայելյանը մեկնաբանել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի արտահայտությունը՝ «Արցախը Հայաստան է և վերջ»։ Նա նշել է, որ այն ասել է պահի տակ՝ իր մտքերով։
Միքայելյանը ընդգծել է, որ այն ժամանակ իրավիճակը այլ էր, բայց 44-օրյա պատերազմը և Արցախի հարցով տեղի ունեցած զարգացումները, հատկապես Ռուսաստանի միջամտությունը, հանգեցրել են ներկայիս ծանր իրավիճակին։
Սասուն Միքայելյանը անդրադարձել է Արցախին վերաբերող քննադատություններին՝ հայտարարելով, որ ինքը Արցախը չի տվել։
Նրա խոսքով՝ «Երկրապահ» կամավորական միությունը, որը ստեղծվել է սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ, մինչ օրս շարունակում է իրականացնել իր հիմնական առաքելությունը՝ պաշտպանել Հայաստանի և սահմանամերձ դիրքերը։
Միքայելյանը շեշտեց, որ կազմակերպությունը հավատարիմ է իր գաղափարներին և մարտական անցյալին՝ ընդգծելով, որ «Երկրապահը» շարունակում է ծառայել երկրի անվտանգությանն ու պաշտպանությանը. «Մարդիկ ինձ էլ են փնովում, ասում են՝ բա Արցախն ո՞ւր է, Արցախը տվիք: Ես Արցախ չեմ տվել»:
Սասուն Միքայելյանը հայտարարեց, որ եթե 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը լիարժեք չբացահայտվի, ապա Հայաստանի պետությունը չի կարող ունենալ կայուն ապագա։
Նրա խոսքով՝ այդ ողբերգական օրը խորը ազդեցություն է թողել երկրի պետականության վրա։ Միքայելյանի կարծիքով՝ վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին նպատակային կերպով հեռացրին քաղաքական դաշտից՝ արտաքին և ներքին ուժերի միջամտությամբ, ինչը հետագայում բերեց ճակատագրական հետևանքների, այդ թվում՝ Ղարաբաղյան հարցում։
Նա նշեց, որ տարիների ընթացքում նախորդ իշխանությունները չկարողացան ուղղել իրավիճակը և զբաղվեցին միայն անձնական շահերով, ինչի հետևանքով երկիրը հայտնվեց ներկայիս բարդ իրավիճակում։
Այնուամենայնիվ, Միքայելյանը ընդգծեց, որ չի կորցնում հավատը ապագայի հանդեպ՝ կոչ անելով համախմբվել և ուժեղացնել երկիրը՝ հանուն ազգային միասնության ու վերածննդի. «Եթե Վազգենը կենդանի լիներ, նման բան չէր կարա լիներ Ղարաբաղի հետ կապված»:
Բաց մի թողեք
Ի՞նչ տեղի ունեցավ երեկ և ովքեր էին կանգնած «Արամ Ռամազան» օպերացիայի հետնաբեմում
Ո՞վ է այս գործընթացի արտաքին «քավորը»
Այսօրվանից թույլատրվում է բեռնատարների տարանցիկ երթևեկությունը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան, որ ճանապարհով