Վրաստանում զանգվածային ձերբակալություններ են

Վերջին երեք օրերի ընթացքում Վրաստանի Ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցները Վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի համաձայն ձերբակալել են 60 ցուցարարի՝ հավաքների և ցույցերի անցկացման կանոնները խախտելու համար, ասվում է նախարարության հայտարարության մեջ։
ՆԳՆ-ի տվյալներով՝ չնայած պարեկային ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ցուցարարներին բազմաթիվ կոչերին՝ զերծ մնալ անօրինական գործողություններից, քանի որ նրանց թիվը օրինականորեն թույլ չէր տալիս փակել ճանապարհը, նրանք չեն ենթարկվել։
«Ցուցարարները չեն ենթարկվել իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կոչին, կրկին փակել են ճանապարհը և խոչընդոտել երթևեկությունը», – ասվում է հայտարարության մեջ։
ՆԳՆ-ն կրկին կոչ է անում ցուցարարներին զերծ մնալ անօրինական գործողություններից, հակառակ դեպքում նրանք կենթարկվեն իրավական պատասխանատվության։
Հոկտեմբերին Վրաստանի խորհրդարանը փոփոխություններ է ընդունել Վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի և Քրեական օրենսգրքի մեջ, որոնք խստացնում են հավաքների անցկացման կանոնները։
Փոփոխությունների համաձայն՝ 15-օրյա վարչական կալանք կկիրառվի այն ցուցարարների նկատմամբ, ովքեր դեմքերը կփակեն դիմակներով, կկրեն արցունքաբեր գազ կամ այլ թունավոր նյութեր, կփակեն ճանապարհները (եթե ցուցարարների թիվը փոքր է) կամ կկառուցեն ժամանակավոր կառույցներ։
Կազմակերպիչները կկալանավորվեն 20 օրով։
60-օրյա կալանք կկիրառվի այն անձանց նկատմամբ, ովքեր չեն ենթարկվում ոստիկանության կողմից հանրահավաքը դադարեցնելու հրամաններին, ինչպես նաև եթե մասնակիցը կրում է զենք, հրավառություն կամ այլ առարկաներ, որոնք կարող են վնաս հասցնել ուրիշների կյանքին և առողջությանը։
