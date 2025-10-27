27/10/2025

2026 թվականը լինելու է վճռորոշ տարի Հայաստանի համար

infomitk@gmail.com 27/10/2025 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով՝ 2026 թվականը լինելու է վճռորոշ տարի Հայաստանի համար, քանի որ այն կարող է սահմանել երկրի խաղաղության պահպանման ուղին։

Վարչապետը շեշտել է, որ հունիսին նախատեսվող խորհրդարանական ընտրությունները ոչ միայն քաղաքական, այլև խաղաղության պահպանման առումով մեծ նշանակություն կունենան։

Նրա խոսքով՝ հայ ժողովուրդը պետք է իր ընտրությամբ հաստատի և պաշտպանի խաղաղությունը, ինչը լինելու է առաջիկա ընտրությունների գլխավոր նպատակն ու իմաստը։ Փաշինյանը նշեց, որ այս հարցը նույն կարևորությամբ է դիտարկվում թե՛ կառավարության, թե՛ պատմական, թե՛ քաղաքական դիտանկյուններից։

Նա ընդգծեց, որ հակառակ ուղղությունը՝ դեպի կոնֆլիկտ վերադարձը, չի կարող լինել Հայաստանի ընտրությունը։ Վարչապետի խոսքով՝ կայուն խաղաղությունը երկրի զարգացման, պետական կառույցների ամրապնդման և քաղաքացիների բարեկեցության հիմնական պայմանն է։

Հայաստանի Ազգային ժողովում 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այս բյուջեն առանձնանում է իր պատմական նշանակությամբ՝ այն առաջինն է, որը քննարկվում է խաղաղության պայմաններում։

Նրա խոսքով՝ 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված խաղաղության հռչակագրով հաստատվել է խաղաղություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ այս փաստը արդեն ունի տեսանելի և չափելի արդյունքներ. վերջին մեկուկես տարվա ընթացքում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին զինվորական կորուստներ չեն եղել։ Վարչապետը նշեց, որ երկրի անկախությունից ի վեր նման երկարատև խաղաղ շրջան չի արձանագրվել։

Նա հավելեց, որ կայունությունն ու խաղաղությունը կարևոր հիմք են երկրի տնտեսական աճի և երկարաժամկետ զարգացման ծրագրերի իրագործման համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Այսօրվանից թույլատրվում է բեռնատարների տարանցիկ երթևեկությունը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան, որ ճանապարհով

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հիմա էլ՝ «Մարտունակ բանակ» հասկացողությունն են ուզում փոխել

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ են քննարկել Հայաստանի և Վրաստանի ԱԱԾ տնօրենները

26/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը հայտարարել է, որ «սիրում է պատերազմներ դադարեցնել»

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում 810 կգ միս է առգրավվել ու ոչնչացվել․ Լուսանկար

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Գարեգին Միսկարյանը դադարեցնում է իր անդամակացությունը «Նժար» շարժմանը

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պահի տակ է ասել՝ «Արցախը Հայաստան է և վերջ»․ Միքայելյան

27/10/2025 infomitk@gmail.com