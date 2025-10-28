Նախկին կանցլերն ընդդեմ գործողի

Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը հրապարակավ քննադատել է ներկայիս կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին միգրացիոն քաղաքականության վերաբերյալ իր հայտարարությունների համար, հաղորդում է Bild-ը։
Իր ինքնակենսագրականը կարդալիս՝ Մերկելը կոչ է արել չանվանել 2015 թվականի իրադարձությունները որպես «փախստականների հոսք»։
Նա ասել է, որ կարևոր է միշտ «տեսնել մարդկային տարրը» միգրանտների և փախստականների շրջանում։
«Փախստականների քաղաքականությունը պետք է լինի «ազնիվ իր մոտեցմամբ և չափավոր իր տոնով»», – ընդգծել է նախկին կանցլերը՝ նշելով միգրացիայի նկատմամբ հավասարակշռված մոտեցման կարևորությունը։
