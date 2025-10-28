28/10/2025

Տարոն Անդրեասյանի զոհվելու օրն է այսօր, նրա խիզախությունն անհնար է ուրանալ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 28/10/2025 1 min read

Արցախի հերոս Դավիթ Առուշանյանի մայրը՝ Լիդա Առուշանյանը գրում է․

«Տարոն Անդրեասյանի զոհվելու օրն է այսօր: Այս տղայի դեպքը, եթե պատահեր «թալանչի նախկինների» օրոք, հիմա այս տղան առնվազն Արցախի հերոս կլիներ, իսկ այսօր մարդկանց խղճին է թողնված նրա հիշատակի օրը հարգելու պատիվը:

Էրատոյին իրենց տանն ընդունելուց հետո ես հիասթափվեցի Տարոնի ծնողներից, բայց Տարոնի խիզախությունն ու քաջությունը անհնար է ուրանալ: Այդպես լինում է, երբ զավակները մինչև մահ կռվում են թուրքի դեմ, հետո նրանց ծնողները այդ թուրքերի խամաճիկներին իրենց տնից ներս են թողնում:

Հիշատակդ անմար լինի, քաջ Տարոն: Դու ավելի լավ պատվի էիր արժանի…»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոկտեմբերի 28-ի աստղագուշակ․ Կա մեծ ռիսկ՝ թույլ տալու անհաջող սխալներ

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հավատարիմ մնաք ձեր տված երդմանը, որ սուրբ սեղանի առջև ուխտեցիք

27/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոյեմբեր-դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին նորմայից ցածր տեղումներ են կանխատեսվում

27/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երկար կյանք տուր Հայրապետի՜ն ․․․ Տեսնես Հովհաննավանքում երգում են պատարագի ժամանակ, թե ․․․ Սիմոն Սարգսյան

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կովկասում խաղաղության գինը և ՀՀ վարչապետի հակազդեցությունը ներսի ու դրսի ճնշումներին. NationalInterest

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ-ում մեկնարկել է Արեւելյան գործընկերության խորհրդարանական վեհաժողովի (Եվրանեսթ) 12-րդ լիագումար նստաշրջանը

28/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր ուժգին երկրաշարժ Թուրքիայում, Էրդողանն արձագանքել է

28/10/2025 infomitk@gmail.com