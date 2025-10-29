29/10/2025

Հակաուկրաինական դաշինք կստեղծեն

infomitk@gmail.com 29/10/2025 1 min read

Հունգարիան մտադիր է միավորել ջանքերը Չեխիայի եւ Սլովակիայի հետ եւ Եվրամիության ներսում ձեւավորել հակաուկրաինական դաշինք։

Այս մասին հայտնում է Politico-ն։ Նման դաշինքի ստեղծման հնարավորությունն, ընդ որում, չափազանց բարձր է։ «Հունգարիան ձգտում է միավորել իր ջանքերը Չեխիայի եւ Սլովակիայի հետ, որպեսզի ձեւավորի ԵՄ ներսում Ուկրաինայի հանդեպ սկեպտիկ մոտեցում ունեցող երկրների դաշինք»,- ասված է հոդվածում։

Ու թեեւ այդ դաշինքը դեռ չի ձեւավորվել, սակայն, ըստ պարբերականի, եթե ամեն ինչ հաջողությամբ ընթանա, ապա ԵՄ-ի ղեկավարության համար Կիեւին ֆինանսական եւ ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու քայլերը էապես կդժվարանան։

Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ընդ որում, հույս ունի, որ կկարողանա Ուկրաինայի հարցով Չեխիայի եւ Սլովակիայի հետ դիրքորոշումների ճշգրտում կատարել մինչեւ դեկտեմբերին նախանշված ԵՄ գագաթնաժողովը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Էրդողանը փորձում է ջրի երեսին մնալ ուկրաինական կարգավորումում

29/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Որքանո՞վ Էրդողանն ընկալունակ կգտնվի ԱՄՆ նախագահի դիրքորոշման հանդեպ

29/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում կալանավորված ռուսաստանցիները կցանկանա՞ն վերադառնալ ու գնալ պատերազմ

29/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրավապահները մտել են Ապարանի համայնքապետարան, կան ձերբակալվածներ

29/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաղը մենք մի անգամ էլ  կդիմենք ՀԾԿ հանձնաժողով` իջեցրո՛ւ սակագինը պրն. Մեսրոպյան

29/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Սովորաբար գժանոցներում գժերը փակ տարածքում են պահվում, որ վնաս չտան հանրությանը, մեզանում՝ ազատ են

29/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հակաուկրաինական դաշինք կստեղծեն

29/10/2025 infomitk@gmail.com