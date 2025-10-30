30/10/2025

Անազատության մեջ ավելի ազատ եմ, ազատ եմ ավելի, քան երբևէ. Ռուբեն Մխիթարյան

30/10/2025

Քաղաքական բանտարկյալ, «Մեր Ձևով» շարժման անդամ, փաստաբան, իր մասնագիտական (փաստաբանական) գործունեությունն իրականացնելիս ապօրինի ձերբակալված և կալանավորված Ռուբեն Մխիթարյանի նամակը «Արթիկ» ՔԿՀ-ից:

«Առաջին տաս օրը Արթիկ ՔԿՀ-ում

– Անազատության մեջ ավելի ազատ եմ, ազատ եմ ավելի, քան երբևէ,

Շնորհակալ եմ բոլոր սրտացավ մարդկանց…

Հայաստանում արդարություն և արդարադատություն լինելու է…

Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը

Պայքարելու եմ

Չեմ կոտրվելու

Արթիկ ՔԿՀ

Փաստաբան Մխիթարյան»։

