Անազատության մեջ ավելի ազատ եմ, ազատ եմ ավելի, քան երբևէ. Ռուբեն Մխիթարյան

Քաղաքական բանտարկյալ, «Մեր Ձևով» շարժման անդամ, փաստաբան, իր մասնագիտական (փաստաբանական) գործունեությունն իրականացնելիս ապօրինի ձերբակալված և կալանավորված Ռուբեն Մխիթարյանի նամակը «Արթիկ» ՔԿՀ-ից:
«Առաջին տաս օրը Արթիկ ՔԿՀ-ում
– Անազատության մեջ ավելի ազատ եմ, ազատ եմ ավելի, քան երբևէ,
Շնորհակալ եմ բոլոր սրտացավ մարդկանց…
Հայաստանում արդարություն և արդարադատություն լինելու է…
Երանի նրանց, որ հալածվում են արդարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը
Պայքարելու եմ
Չեմ կոտրվելու
Արթիկ ՔԿՀ
Փաստաբան Մխիթարյան»։
