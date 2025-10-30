Ինչպես և ում հետ է հանդիպելու Նարեկ Կարապետյանը Նյու Յորքում․ Լուսանկար

Տաշիր ընկերությունների փոխնախագահ, «Մեր ձևով» քաղաքական շարժման համակարգող Նարեկ Կարապետյանն այսօր առավոտյան լուսանկար է հրապարակել, որտեղ կրում է գլխարկ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի «Make America Great Again» կարգախոսով, Կարապետյանը կից գրառում է արել նաեւ. «Գուշակեք ում հետ ենք հանդիպելու»:
Մեր տեղեկություններով՝ Նարեկ Կարապետյանը Նյու Յորք է մեկնում, որտեղ նախատեսված է հարցազրույց աշխարհահռչակ քաղաքական մեկնաբան Թակեր Կարլսոնի հետ, որը Fox News-ում վարում է իր Tonight Carlson Tucker հաղորդումը:
Նա նաև The Daily Caller լրատվական կայքի ստեղծողն ու նախկին գլխավոր խմբագիրն է, հարցազրույցներ է վարել պետությունների առաջնորդների հետ:
