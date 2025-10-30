30/10/2025

Ղազախստանում սպանվել է Տոկաևի նախկին խորհրդականը. Լուսանկար

Ղազախստանի նախագահին առընթեր Կենտրոնական կապի ծառայության նախկին ղեկավար Երժան Բաբակումարովը սպանվել է Աստանայում, հայտնելեն ղազախական լրատվամիջոցները:

Նշվում է, որ կասկածյալները ձերբակալվել են։

Երժան Բաբակումարովը բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Տեղեկատվության նախարարությունում, Ալմաթիի ակիմատում, վարչապետի աշխատակազմում և նախագահի աշխատակազմում։

Նա նաև Քաղաքական գիտությունների պետական ակադեմիայի ակադեմիկոս էր և Ղազախստանի քաղաքական գիտությունների ասոցիացիայի անդամ։

