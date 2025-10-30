Ղազախստանում սպանվել է Տոկաևի նախկին խորհրդականը. Լուսանկար

Ղազախստանի նախագահին առընթեր Կենտրոնական կապի ծառայության նախկին ղեկավար Երժան Բաբակումարովը սպանվել է Աստանայում, հայտնելեն ղազախական լրատվամիջոցները:
Նշվում է, որ կասկածյալները ձերբակալվել են։
Երժան Բաբակումարովը բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Տեղեկատվության նախարարությունում, Ալմաթիի ակիմատում, վարչապետի աշխատակազմում և նախագահի աշխատակազմում։
Նա նաև Քաղաքական գիտությունների պետական ակադեմիայի ակադեմիկոս էր և Ղազախստանի քաղաքական գիտությունների ասոցիացիայի անդամ։
