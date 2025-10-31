Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օծման և գահակալության 26-րդ տարեդարձի առիթով, առաջիկա կիրակի՝ նոյեմբերի 2-ին, ընկալյալ կարգի համաձայն, հընթացս Սուրբ և Անմահ Պատարագի կկատարվի Հայրապետական մաղթանք և Սուրբ Էջմիածնում հավատացելոց երկրպագության համար դուրս կբերվի Սկևռայի սրբոց մասանց պահարանը։
Մայր Աթոռ
Բաց մի թողեք
«Տղաներիս ուժն է ինձ ոտքի հանել և ասել՝ մա՛մ, պիտի ապրես». Եղբայրներ Գևորգ և Կարեն Գևորգյաններն անմահացել են նոյեմբերի 8-ին Շուշիում. Լուսանկարներ
«Քահանա չես` գոնե տղամարդ եղիր». Սամվել դպիր Գրիգորյանը՝ Ստյոպա Ասատրյանին
Հոկտեմբերի 31-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են մեծ փոփոխություններ ձեր անձնական կյանքում