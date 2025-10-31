31/10/2025

Դուրս կբերվի Սկևռայի սրբոց մասանց պահարանը

infomitk@gmail.com 31/10/2025 1 min read

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օծման և գահակալության 26-րդ տարեդարձի առիթով, առաջիկա կիրակի՝ նոյեմբերի 2-ին, ընկալյալ կարգի համաձայն, հընթացս Սուրբ և Անմահ Պատարագի կկատարվի Հայրապետական մաղթանք և Սուրբ Էջմիածնում հավատացելոց երկրպագության համար դուրս կբերվի Սկևռայի սրբոց մասանց պահարանը։

Մայր Աթոռ

Բաց մի թողեք

1 min read

«Տղաներիս ուժն է ինձ ոտքի հանել և ասել՝ մա՛մ, պիտի ապրես». Եղբայրներ Գևորգ և Կարեն Գևորգյաններն անմահացել են նոյեմբերի 8-ին Շուշիում. Լուսանկարներ

31/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Քահանա չես` գոնե տղամարդ եղիր». Սամվել դպիր Գրիգորյանը՝ Ստյոպա Ասատրյանին

31/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոկտեմբերի 31-ի աստղագուշակ․ Հնարավոր են մեծ փոփոխություններ ձեր անձնական կյանքում

30/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

#Ուղիղ․ Հայաստանը ես եմ նախաձեռնության ղեկավար Նաիրի Սարգսյանի մամուլի ասուլիսը

31/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Շիրակի մարզպետը դեռ տեղյակ չէ, որ իր խորհրդականը բռնություն է գործադրել պարեկային ծառայողի նկատմամբ

31/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատրաստ եղեք՝ ադրբեջանական պատվիրակություններն այցելելու են Հայաստան․ Ալեն Սիմոնյան

31/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի տարբերություն բռնապետ Իվանիշվիլիի, ես սիրում եմ մարդկանց․ Սաակաշվիլի

31/10/2025 infomitk@gmail.com