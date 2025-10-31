Հրազդանում բախվել են Երևան-Հրազդան երթուղին սպասարկող մարդատար «Գազել»-ն ու «Օպել»-ը. կան վիրավորներ․ Լուսանկար

Հոկտեմբերի 31-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։
Ժամը 09:00-ի սահմաններում Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի Զորավար Անդրանիկի պողոտայում բախվել են Հրազդան-Երևան երթուղին սպասարկող թիվ 270 մարդատար «Գազել»-ն ու «Օպել» մակնիշի ավտոմեքենան։
Վթարի հետևանքով 2 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Հրազդան» բժշկական կենտրոն:
Վթարի փաստով Քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։
