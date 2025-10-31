31/10/2025

Հրազդանում բախվել են Երևան-Հրազդան երթուղին սպասարկող մարդատար «Գազել»-ն ու «Օպել»-ը. կան վիրավորներ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 31/10/2025 1 min read

Հոկտեմբերի 31-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։

Ժամը 09:00-ի սահմաններում Հրազդան քաղաքի Միկրոշրջան թաղամասի Զորավար Անդրանիկի պողոտայում բախվել են Հրազդան-Երևան երթուղին սպասարկող թիվ 270 մարդատար «Գազել»-ն ու «Օպել» մակնիշի ավտոմեքենան։

Վթարի հետևանքով 2 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Հրազդան» բժշկական կենտրոն:

Վթարի փաստով Քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։

