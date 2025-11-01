01/11/2025

Դեռ չեն գտել փոքրիկ Տիգրանին․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 01/11/2025 1 min read

Ծափաթաղ համայնքում արդեն մի քանի օր շարունակվում են երեք տարեկան Տիգրան Օվանեսովի որոնումները։ Փոքրիկին դեռևս չի հաջողվել գտնել։

Հիշեցնենք՝ ոստիկանությունը հոկտեմբերի 27-ին` ժամը 18։00-ի սահմաններում, հաղորդում է ստացել, որ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ, 2022 թվականին ծնված Տիգրան Օվանեսովը ժամը 16.30-ի սահմաններում կորել է։

Դեռ չի հաջողվել գտնել Տիգրանին

Բաց մի թողեք

1 min read

Անի Զալինյանն ընտրվել է Նիդերլանդների խորհրդարանի պատգամավոր. Լուսանկար

31/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալեն Սիմոնյանը չհամոզեց ադրբեջանցի պատգամավորներին․ Երևան չեն գա

31/10/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դավիթ Համբարձումյանը հեռանում է Մասիսի ավագանուց, բայց ոչ Մասիսից

31/10/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանը և կոմպոզիտոր Էլեն Յոլչյանը գլխավոր դատախազի կողմից պարգևատրվել են շնորհակալագրերով. Լուսանկարներ

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայքլ Ջեքսոնի ժառանգները փորձում են հետմահու նրան ազատել «սեքսուալ» սկանդալներից

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուջեից 207 մլն դրամ ստացած ՀԿ-ի ղեկավարը 2019-ին Փաշինյանի քայլարշավի ու փողոցային շարժման մասին գիրք է գրել․ Լուսանկար

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիայի եկեղեցիներում մոմը չեն վաճառում, որովհետև լավ գիտակցում են, ի տարբերություն ալեն-սիմոնյանների ․․․ Լուսանկարներ

01/11/2025 infomitk@gmail.com