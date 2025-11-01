Դեռ չեն գտել փոքրիկ Տիգրանին․ Լուսանկար

Ծափաթաղ համայնքում արդեն մի քանի օր շարունակվում են երեք տարեկան Տիգրան Օվանեսովի որոնումները։ Փոքրիկին դեռևս չի հաջողվել գտնել։
Հիշեցնենք՝ ոստիկանությունը հոկտեմբերի 27-ին` ժամը 18։00-ի սահմաններում, հաղորդում է ստացել, որ Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ գյուղի բնակիչ, 2022 թվականին ծնված Տիգրան Օվանեսովը ժամը 16.30-ի սահմաններում կորել է։
Բաց մի թողեք
Անի Զալինյանն ընտրվել է Նիդերլանդների խորհրդարանի պատգամավոր. Լուսանկար
Ալեն Սիմոնյանը չհամոզեց ադրբեջանցի պատգամավորներին․ Երևան չեն գա
Դավիթ Համբարձումյանը հեռանում է Մասիսի ավագանուց, բայց ոչ Մասիսից