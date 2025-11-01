01/11/2025

Եթե մի օր Երևանից լսեք Ադրբեջանի առաջնորդի ելույթը, իմացեք, որ Իլհամ Ալիեւը …

infomitk@gmail.com 01/11/2025 1 min read

Ադրբեջանի խորհրդարանի՝ Միլի Մեջլիսի նիստում պատգամավոր Զահիդ Օրուջը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում փորձել է Ադրբեջանի «հաղթանակը» ներկայացնել որպես աշխարհում եզակի երևույթ:

Ադրբեջանական Toplum TV պարբերականի փոխանցմամբ՝ Օրուջի խոսքով ՝ ներկայումս աշխարհում գոյություն ունի 61 զինված հակամարտություն, սակայն դրանցից ոչ մեկը չի հանգեցրել կայուն խաղաղության կամ հստակ արտահայտված հաղթողի ի հայտ գալուն: Օրուջը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը «միակ պետությունն է, որն ամենակարճ ժամանակահատվածում եւ նվազագույն կորուստներով հասել է առավելագույն արդյունքների»:

Պատգամավորը հավելել է, որ «Ադրբեջանը ոչ միայն հաղթեց պատերազմում՝ Անկախության պատերազմում՝ լիակատար և վճռական հաղթանակով, այլև կարողացավ այն ավարտին հասցնել»։

Իր ելույթում Օրուջը փորձել է ընդգծել Իլհամ Ալիևի դերը որպես «հաղթանակած առաջնորդ»՝ պնդելով, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը «հիացմունք է ցուցաբերել» Ալիևի նկատմամբ։

Անդրադառնալով Հայաստանի թեմային, Օրուջը հայտարարել է, որ «հայերը սպասում են Բաքվի որոշմանը՝ ներկայացնելու «իրական Հայաստանը», այլ ոչ թե Մեծ, Կովկասյան, կամ Ծովից ծով Հայաստանը»։

Նա հավելել է. «Եթե մի օր Երևանից լսեք Ադրբեջանի առաջնորդի ելույթը, իմացեք, որ Իլհամ Ալիեւը Կովկասը վերադարձրել է Պետրոս Առաջինից: Դա կլինի ամենամեծ վերադարձը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Դավաճանություն․․․», «նոր կապիտուլյացիա»․ ռուսամետ ալիքներն էմոցիոնալ են արձաքանքել ՀՀ բանակում խորհրդային համազգեստից հրաժարվելու լուրին

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բաքվում ավարտվել է ապօրինաբար պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դեմ դատական ֆարսը

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ իշխանության «էստի համեցեք»-ի պատասխանը. Ալիևը Երևան չի այցելի

01/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանը և կոմպոզիտոր Էլեն Յոլչյանը գլխավոր դատախազի կողմից պարգևատրվել են շնորհակալագրերով. Լուսանկարներ

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայքլ Ջեքսոնի ժառանգները փորձում են հետմահու նրան ազատել «սեքսուալ» սկանդալներից

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուջեից 207 մլն դրամ ստացած ՀԿ-ի ղեկավարը 2019-ին Փաշինյանի քայլարշավի ու փողոցային շարժման մասին գիրք է գրել․ Լուսանկար

01/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իտալիայի եկեղեցիներում մոմը չեն վաճառում, որովհետև լավ գիտակցում են, ի տարբերություն ալեն-սիմոնյանների ․․․ Լուսանկարներ

01/11/2025 infomitk@gmail.com