02/11/2025

Ինքը գնալու է ճակատային գրոհի, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը․ Արթուր Խաչատրյան

infomitk@gmail.com 02/11/2025 1 min read

Կա երկու մոտեցում հակառակորդի վրա գրոհելու, իսկ իրենց Մայր Աթոռը դիտարկում են որպես հակառակորդ։

Այս մասին այսօր՝ Մայր աթոռում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ասաց «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։

Նրա խոսքով առաջինը ուղիղ հարվածն է, իսկ երկրորդը կողքից սկսում ես կծմծել․ «Արդեն հասկանալի է, որ եթե 3 թեմի առաջնորդներից մեկը դատապարտված է, երկուսը կալանավորված, ինքը գնալու է ճակատային գրոհի, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը»։

Նրա խոսքով՝ Փաշինյանի հզորությունը վարչական ապարատն ու իրավապահ համակարգն են։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը ԵՄ անդամ դարձնելու նպատակ

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հաջորդ կիրակի գրանցելու է կապիտուլիացիա․ Մարտիրոսյան

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջում դու ո՞ւմ մոտ պիտի գնաս …

02/11/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը ԵՄ անդամ դարձնելու նպատակ

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հաջորդ կիրակի գրանցելու է կապիտուլիացիա․ Մարտիրոսյան

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջում դու ո՞ւմ մոտ պիտի գնաս …

02/11/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Այսօր որքան մարդ է մասնակցել Հովհաննավանքի հանրահավաք – կեղծ պատարագին․ Լուսանկար

02/11/2025 infomitk@gmail.com