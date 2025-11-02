Ինքը գնալու է ճակատային գրոհի, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը․ Արթուր Խաչատրյան

Կա երկու մոտեցում հակառակորդի վրա գրոհելու, իսկ իրենց Մայր Աթոռը դիտարկում են որպես հակառակորդ։
Այս մասին այսօր՝ Մայր աթոռում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ ասաց «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։
Նրա խոսքով առաջինը ուղիղ հարվածն է, իսկ երկրորդը կողքից սկսում ես կծմծել․ «Արդեն հասկանալի է, որ եթե 3 թեմի առաջնորդներից մեկը դատապարտված է, երկուսը կալանավորված, ինքը գնալու է ճակատային գրոհի, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը»։
Նրա խոսքով՝ Փաշինյանի հզորությունը վարչական ապարատն ու իրավապահ համակարգն են։
Բաց մի թողեք
Հայաստանը ԵՄ անդամ դարձնելու նպատակ
Փաշինյանը հաջորդ կիրակի գրանցելու է կապիտուլիացիա․ Մարտիրոսյան
Վերջում դու ո՞ւմ մոտ պիտի գնաս …